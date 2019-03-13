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"С Олегом Винником": Каменских рассказала о своем таинственном любовнике

1.8тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских рассказала о своих отношениях, которые ранее тщательно скрывала. Артистка напрямую не назвала имени своего возлюбленного, однако неоднозначно упомянула известного певца Олега Винника, и добавила, что ее роман с мужчиной длится уже довольно давно.

Каменских разоткровенничалась в программе "Зе Интервьюер" от 12 марта, которая опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Да, я сейчас влюблена и любовь у меня давно. Но я не хочу об этом говорить. Я сплю с мужчиной, это уже новость. Я понимаю, что каждый хотел бы узнать правду. Мне приписывали много любовников, вот с Олегом Винником ты видел что происходит? Фанаты делают совместные видео, но на самом деле никто не знает, что между нами. И никто не узнает", – поделилась Настя.

Каменских и Анатолич во время интервью

Каменских и Анатолич во время интервью

Скриншот из видео (YouTube)

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Что касается давно обсуждаемого романа между Каменских и Потапом, артистка сказала, что не готова к подобным рассказам и эта тема ей не нравится. Но она уточнила, что они часто встречаются с рэпером.

Отметим, также в интервью Каменских опровергла слухи о беременности, которые активно распространяются ее поклонниками.

"Я не беременна. Никогда в своей жизни не рожала, не делала абортов. Я еще вообще в этом направлении не разродилась", – сказала певица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Настя Каменских (NK)Олег ВинникАнатолий Анатолич
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