"С Олегом Винником": Каменских рассказала о своем таинственном любовнике

Украинская певица Настя Каменских рассказала о своих отношениях, которые ранее тщательно скрывала. Артистка напрямую не назвала имени своего возлюбленного, однако неоднозначно упомянула известного певца Олега Винника, и добавила, что ее роман с мужчиной длится уже довольно давно.
Каменских разоткровенничалась в программе "Зе Интервьюер" от 12 марта, которая опубликована на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Да, я сейчас влюблена и любовь у меня давно. Но я не хочу об этом говорить. Я сплю с мужчиной, это уже новость. Я понимаю, что каждый хотел бы узнать правду. Мне приписывали много любовников, вот с Олегом Винником ты видел что происходит? Фанаты делают совместные видео, но на самом деле никто не знает, что между нами. И никто не узнает", – поделилась Настя.
Каменских и Анатолич во время интервью
Скриншот из видео (YouTube)
Что касается давно обсуждаемого романа между Каменских и Потапом, артистка сказала, что не готова к подобным рассказам и эта тема ей не нравится. Но она уточнила, что они часто встречаются с рэпером.
Отметим, также в интервью Каменских опровергла слухи о беременности, которые активно распространяются ее поклонниками.
"Я не беременна. Никогда в своей жизни не рожала, не делала абортов. Я еще вообще в этом направлении не разродилась", – сказала певица.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото из Майами, а в августе отправились вместе на отпуск в Италию.
Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное.
17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.
Также Каменских представляла снимки, на которых поклонники видели признаки беременности.
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