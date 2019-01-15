''С любимым...'' Лорак засветилась в компании очередного известного мужчины

Украинская певица Ани Лорак показала новое фото с отдыха в Майями (США), где позирует со своей дочкой Софией Налчаджиоглу и известным певцом Филиппом Киркоровым.

Именитого артиста Лорак называет "любимым" – исполнительница довольно тесно общается с Филиппом, который также является и крестным отцом ее дочки. Фотография опубликована в Instagram-аккаунте Лорак.

Вместе с ребенком и российским поп-королем артистка отпраздновала Старый Новый год. Примечательно, что немного позже в сети появилось и другое фото из празднование. Его разместил близкий друг Лорак, исполнитель Сергей Лазарев, с которым звезде приписывают роман фанаты.

"Дружба в шоу-бизнесе существует! Наглядный пример. Люблю вас", – поделился Сергей.

Фотографии знаменитостей произвели настоящий фурор в сети: комментаторы принялись активно обсуждать, какие отношения объединяют звездную компанию. Так, традиционно большинство пользователей высказало мнение о романе Лорак и Лазарева. Нашлись и те, кто заподозрил Каролину в любовной связи с Филиппом Киркоровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ани Лорак и ее супруг Мурат, о разводе которых ранее сообщали СМИ, отправились отдыхать на один и тот же курорт. Они были замечены вместе в Майами, о чем свидетельствовали их "истории" в Instagram-аккаунтах. Позже супруг Лорак разместил ролик в социальной сети, где демонстрирует, как проводит время вместе с их общей дочкой и другой женщиной.

В свою очередь, Ани публиковала снимки, на которых мило обнималась с Лазаревым.

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