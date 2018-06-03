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"С игрушками для взрослых": Дорофеева и Дантес поделились интимными планами

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Украинская певица, солистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева и ее муж телеведущий и музыкант Владимир Дантес в честь третьей годовщины брака хотят устроить вечеринку с игрушками для взрослых.

Речь идет о праздновании "кожаной" свадьбы, рассказали супруги Кате Осадчей в программе "Светская жизнь".

Так, Владимир Дантес признался, что в день бракосочетания им подарили 2 ящика игрушек из секс-шопа.

"Возможно, мы воспользуемся этими снаряжения, прочитаем инструкции, что куда, как собирать, пригласим друзей - классная будет вечеринка", - отметил Дантес.

Надя Дорофеева, Владимир Дантес и Катя Осадчая

Скриншот видео

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В то же время Надя Дорофеева напомнила, что однажды пришла домой в сексуальном костюме, который очень понравился Дантесу.

По словам солистки "Время и стекло", они с супругом всегда дарят друг другу необычные подарки.

"В этом году мне бы очень хотелось, чтобы мы куда-то уехали", - добавила певица.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее муж Дорофеевой поразил раритетным фото.

Персоны
Владимир ДантесНадя Дорофеева
Место
УкраинаКиев
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