С Добронравова сняли запрет в Украине: звезда "Сватов" ошарашил внезапным решением по Крыму

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном РФ Крыму.
Информация о предстоящих гастролях актерского коллектива с участием Добронравова обнародована на сайте одного из российских концертных агентств.
Как сообщается, Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужа", который покажут в Керчи 8 апреля. В спектакле также участвуют российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова, которым запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма несколько лет назад.
Сериал "Сваты"
Комсомольская правда
Напомним, 27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова. Иск был подан компаниями "1+1" и "Киноквартал".
Афиша спектакля
spbconcert.ru
Как писал ранее OBOZREVATEL:
В ноябре 2017 года минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.
Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.
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