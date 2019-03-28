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С Добронравова сняли запрет в Украине: звезда "Сватов" ошарашил внезапным решением по Крыму

4.4тЧитать материал на украинском

Российский актер Федор Добронравов, которому Окружной административный суд Киева отменил запрет на въезд в Украину, планирует выступить в аннексированном РФ Крыму.

Информация о предстоящих гастролях актерского коллектива с участием Добронравова обнародована на сайте одного из российских концертных агентств.

Как сообщается, Добронравов играет в спектакле "Ловушка для мужа", который покажут в Керчи 8 апреля. В спектакле также участвуют российские артистки Татьяна Васильева и Елена Сафонова, которым запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения Крыма несколько лет назад.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

Комсомольская правда

Новости
Федор Добронравов отреагировал на разрешение суда въехать в Украину

Напомним, 27 марта стало известно, что Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину звезды сериала "Сваты" Федора Добронравова. Иск был подан компаниями "1+1" и "Киноквартал".

Афиша спектакля

Афиша спектакля

spbconcert.ru

Как писал ранее OBOZREVATEL:

  • В ноябре 2017 года минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

  • Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также последующего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

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Читайте все новости по теме "Запрет сериала "Сваты" в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Запрет сериала "Сваты" в Украине
Персоны
Федор Добронравовстудия "95 квартал"
Теги
95 КварталСваты
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Хуторянам цэ нэ сподобайеця
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0
3
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Как разрешили, так и запретят, если этот ватный чёрт с первого раза не вкуривает.
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5
0
Solenko Evgen
Solenko Evgen
Исаев Денис, а нам плевать на вас, дебилов в лаптях, только мы вас в двери, а вы в окна лезете, твари.
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2
0
Исаев Денис
Исаев Денис
Solenko Evgen, Да плевать ему на вашу нищую помойку, ты настолько тупая и ущербная кастрюля что даже когда вас прямым текстом посылают не понимаешь.
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0
3
Наумов Виктор
Наумов Виктор
Страшно, плять рогули, Федор приедет!?)
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0
4

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