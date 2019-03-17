''С детства мечтала петь, как она'': украинская певица о смерти Началовой

Украинская поп-певица Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы", высказалась о смерти звезды 90-х Юлии Началовой.

Как призналась артистка в своем Instagram-посте, она с детства мечтала петь, как Юлия Началова.

Слава Каменская Фото: youtube.com

"Мы никогда не были знакомы, но с самого детства я мечтала петь, как она. Я слушала, слушала и повторяла, каждую ноту, каждый полутон, каждый звук. Я мечтала петь на сцене, глядя на нее! Мне очень жаль, что не стало талантливой певицы, молодой и красивой матери . Мне очень жаль..." - написала каминская.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

Юлия Началова Фото: facebook.com

Как писал ранее OBOZREVATEL, Звезды российского шоу-бизнеса массово отреагировали на смерть исполнительницы. Не осталась в стороне и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. 69-летняя певица также опубликовала в Instagram пост, традиционно добавив к нему неоднозначный комментарий.

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