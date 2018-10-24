''С деньгами туго?'' Лорак упрекнули в использовании дочки для рекламы

Скандальную украинскую артистку Ани Лорак упрекнули в использовании дочки с целью заработка на рекламе.
Певица сфотографировалась вместе с дочерью Софией и выложила снимок в Instagram, а в сообщении к снимку невзначай прорекламировала российский кондитерский бренд.
Кроме этого, на фото изображена стоит миниатюра самолета популярной авиакомпании Turkish Airlines, в связи с чем фанаты решили, что пост Лорак является скрытой рекламой, для которой она использует ребенка. Некоторые предположили, что артистка испытывает финансовые трудности.
"С деньгами туго? Одна реклама", - написали ее подписчики.
"Это скрытая реклама?" - добавили они.
Отметим, София - совместная дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. В настоящее время певица разводится с мужем, который ранее публично изменил ей, вероятно, с молодой киевлянкой Яной Беляевой.
Как сообщал OBOZREVATEL, дочь опальной украинской певицы Ани Лорак, семилетняя София Налчаджиоглу недавно вышла на модельный подиум в Москве, чем произвела фурор среди фанатов певицы.