''С деньгами туго?'' Лорак упрекнули в использовании дочки для рекламы

Скандальную украинскую артистку Ани Лорак упрекнули в использовании дочки с целью заработка на рекламе.

Певица сфотографировалась вместе с дочерью Софией и выложила снимок в Instagram, а в сообщении к снимку невзначай прорекламировала российский кондитерский бренд.

Кроме этого, на фото изображена стоит миниатюра самолета популярной авиакомпании Turkish Airlines, в связи с чем фанаты решили, что пост Лорак является скрытой рекламой, для которой она использует ребенка. Некоторые предположили, что артистка испытывает финансовые трудности.

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"С деньгами туго? Одна реклама", - написали ее подписчики.

"Это скрытая реклама?" - добавили они.

Отметим, София - совместная дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. В настоящее время певица разводится с мужем, который ранее публично изменил ей, вероятно, с молодой киевлянкой Яной Беляевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, дочь опальной украинской певицы Ани Лорак, семилетняя София Налчаджиоглу недавно вышла на модельный подиум в Москве, чем произвела фурор среди фанатов певицы.