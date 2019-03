С Бузовой, Джигурдой и "Руками-базуками": в России выдали бредовую идею о продолжении культового "Брата"

В России планируют снять продолжение к культовому фильму "Брат", где снимутся такие артисты, как Ольга Бузова и Никита Джигурда. Более того, главную роль может исполнить звезда сети Кирилл Терешин, известне как "Руки-базуки".

Информацией о съемках поделился шоумен Стас Барецкий, который также будет работать над созданием фильма. По его словам, продолжение знаменитых лент режиссера Алексея Балабанова будет "бомбой". Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Сообщается, что в фильме снимутся Никита Джигурда, Сергей Шнуров и Ольга Бузова. Певица исполнит одну из ролей, а заодно и запишет саундтрек к фильму. Также переговоры ведутся с известным актером Виктором Сухоруковым, который сыграл в фильмах "Брат" и "Брат-2" одну из главных ролей.

Сергей Бодров-младший в фильме "Брат-2" Кинопоиск

"Главную роль в фильме сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса", Кирилл Терешин, известен как "Руки-Базуки. Это будет бомба", – сказал Барецкий.

Стас Барецкий mr7.ru

Отметим, что отец погибшего главного героя фильмов "Брат" Сергея Бодрова-младшего прокомментировал новости о съемках продолжения лент, заявив, что идея является изначально провальной.

"Я слышал о съемках фильма "Брат -3", эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас?" – отметил Сергей Бодров-старший.

Кадр из фильма "Брат-2" Кинопоиск

Он также добавил, что не планирует сотрудничать с авторами "Брата-3" и не намерен давать им какие-либо консультации.

Кирилл "Руки-базуки" Подробности

