"Рядом с вами должна быть молодая!" На Галкина налетели в сети из-за снимка с детьми

Супруг примадонны советской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин показал фото с маленькой дочкой Елизаветой и сыном Гарри, которое вызвало ажиотаж в сети.

Артист показал, как гуляет с детьми в деревне (семье живет в элитном поселке Грязь в Подмосковье), чем вызвал бурную реакцию пользователей сети. Семейный снимок обнародован в Instagram.

Пугачева и Галкин с детьми Гордон

Многие традиционно похвалили Максима за милые семейные фото и отношение к детям. Другие же, в свою очередь, указали Галкину на то, что у него прекрасная семья, однако его звездная 70-летняя супруга ему не подходит.

"Извините, Максим, при всем уважении к вам, очень хотелось бы видеть с вами молодую жену... Для детей мама – как бабушка", – написали пользователи.

"Какая же это прекрасная семья, смотрели бы вечно!" – не согласились с мнение хейтеров другие комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Галкин показал видео с маленькой дочкой Елизаветой, которое вызвало ажиотаж в сети. На ролике 5-летняя Лиза качается на качели, а на фоне ей поет Алла Пугачева знаменитую песню "Куда уходит детство".

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