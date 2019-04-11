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''Русская душа вырвалась'': Дорн вызвал споры в сети новым клипом среди берез

1.2тЧитать материал на украинском

Украинский певец Иван Дорн возмутил пользователей сети новым совместным треком "Мужа дома нету" с российской певицей Zventa Sventana (Тиной Кузнецовой) и видео к нему.

Клип расхвалила российская аудитория, оценившая в нем свои традиции и культуру. А вот среди украинских зрителей новая работа Дорна вызвала споры.

"Русская душа Вани вырвалась на свободу", "Дорн в своем репертуаре. Россия, березы. Все как надо, Ваня. Молодец", "Опять Дорн зашкварится", — написали в комментариях.

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В клипе Иван Дорн появляется в роли нетрезвого мужа Тины Кузнецовой. Артист не только поет, но и танцует. На видеохостинге ролик собрал более 40 тыс. просмотров.

Как сообщал OBOZREVATEL,недавно Дорн шокировал поклонников видео, на котором он лежит в ванной абсолютно голый.

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Персона
Иван Дорн
Теги
клипвидеоYoutube
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