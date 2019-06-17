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"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ

1.9тЧитать материал на украинском

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд.

Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья, появился в ее Instagram. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

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Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram Светланы Лободы

Так, некоторые поддержали певицу, сравнив ее с ангелом. Большинство же поверг в ужас стиль Лободы. "Женщина-краб", "Дурацкое платье", "Руки-базуки", "Это что за краб?", "Ужасный прикид", "Похожа на бройлера", "Безвкусица полная", "Платье, как креветка", "Печенька с предсказаниями", "Лободобазука", – написали в комментариях.

"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ
"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ

The Wining Angel with Balmain Wings🖤

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода устроила матерный скандал с певцом Сергеем Лазаревым на вручении премии "Муз-ТВ".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
какие "Руки-базуки"-это лого твиттера
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