"Руки-базуки": Лободу раскритиковали за провальный образ

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, раскритиковали за неудачный наряд.

Снимок, на котором исполнительница предстала в блестящем платье с рукавами, похожими на крылья, появился в ее Instagram. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Несмотря на то, что певица подобрала образ от французского люксового бренда Balmain, он вызвал противоречивую реакцию в сети.

Светлана Лобода Instagram Светланы Лободы

Так, некоторые поддержали певицу, сравнив ее с ангелом. Большинство же поверг в ужас стиль Лободы. "Женщина-краб", "Дурацкое платье", "Руки-базуки", "Это что за краб?", "Ужасный прикид", "Похожа на бройлера", "Безвкусица полная", "Платье, как креветка", "Печенька с предсказаниями", "Лободобазука", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода устроила матерный скандал с певцом Сергеем Лазаревым на вручении премии "Муз-ТВ".

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.