Роза Аль-Намри: "После "Холостяка" лучше разбираюсь в психологии женщин и мужчин"

Ведущая пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" и тревел-шоу "Світами за скарбами" на СТБ Роза Аль-Намри в интервью OBOZREVATEL рассказала о специфике проекта "Холостяк", своих путешествиях и почему сильно похудела.

- Еще один сезон проекта "Холостяк" позади. Роза как считаете, почему Рождену и Иванке не удалось сохранить отношения после окончания проекта?

- Не сложилось, потому что это отношения двух людей. Я могу оценивать эти отношения только как зритель и высказывать свои предположения. Это может быть из разряда моих сказок и фантазий. Например, потому что у Рождена гастроли, а Иванка очень молодая. Или потому, что они не готовы к серьезным отношениям. Но как все на самом деле, знают только они сами.

- Чем Рожден отличался от предыдущих "Холостяков"?

- Рожден – артист, и ошибочно думать, что мужчина-артист такой же, как мужчина не артист. Достаточно тяжело быть с таким человеком, если вы считаете, что он такой же, как все. Мужчины артисты – непростые, у них всегда сложный характер.

- Какие чаще ошибки девушки допускают во время проекта? Наверняка, они повторятся из сезона в сезон?

- Однозначно повторяются. Каждый год есть девушки, которые придумывают себе какой-то образ и пытаются ему соответствовать. Но держать маску долгое время, 24 часа в сутки, невозможно, поэтому, в конце концов, они разочаровываются, видя себя на экране. Чтобы этого не случилось, нужно изначально быть искренними. А еще каждый год участницы проекта начинают дружить между собой, но ведь они туда приходят не за подругами, а за любовью. И об этом тоже нужно помнить, а дружить с девочками можно уже после окончания реалити.

Роза Аль-Намри и Рожден Фото: пресс-служба СТБ

- Были ли у вас свои фаворитки в этом сезоне?

- Я никогда не называю своих фавориток, потому что это будет некорректно и несправедливо. Каждая девушка, которая приходит ко мне в студию, становится в какой-то момент моей фавориткой.

- Как думаете, девушки чаще приходят на проект строить отношения или прорекламировать себя?

- Я думаю, что девушки приходят рекламировать себя и строить отношения (смеется). И это нормально.

Роза Аль-Намри с участницами щоу Фото: пресс-служба СТБ

- Не считаете ли, что специфика проекта противоречит идеям феминизма, разве женщина должна бороться за внимание мужчины?

- Вы хотите, чтобы на меня сейчас напали все феминистки за этот вопрос (смеется)? Я, например, не хочу с феминистками связываться (смеется). Потому что это течение очень активно, и когда женщины за что-то борются, кроме мужчины, это очень серьезно.

- Вы тоже были участницей проекта, какие уроки вынесли для себя?

- Их очень много. На проекте "Холостяк" я лучше узнала себя, стала больше себя понимать, уважать и ценить. Я стала увереннее в себе, лучше разбираюсь в психологии женщин и мужчин, знаю, что могу выходить из любых стрессовых ситуаций, а еще после проекта мы с отцом стали еще ближе.

- Сколько стран вы успели посетить с проектом "Світами за скарбами"? Что удивило больше всего?

- Мы посетили Италию, Германию и Вьетнам. Каждый день меня что-то удивляло. Каждый день были новые конкурсы, новые эмоции, страны, места. Во Вьетнаме очень удивило то, что жители этой страны каждое утро подносят кофе к статуе Будды. А также они очень верят в духов, и везде ставят свечи и ароматические палочки, якобы общаясь таким образом с духами. Хотя, иногда от этого было немного страшно (улыбается). А еще почти на каждом шагу во Вьетнаме много аптек со славянскими названиями. Вот идешь ты по улице, а там целый парад имен - аптека "Саша" или "Таня" (смеется).

- Где еще мечтаете побывать?

- Я бы хотела побывать в Португалии и в Марокко. Марокко – одна из арабских стран, в которых я не была еще, поэтому мне было бы очень интересно посетить ее. К тому же, мы все когда-то смотрели сериал "Клон" (смеется). Это еще одна причина, почему я бы хотела туда съездить.

- Работа ведущей требует постоянного ухода за собой. Как поддерживаете физическую форму?

- Я стараюсь следить за тем, что ем, стараюсь, чтобы еда была правильной, здоровой и вкусной. По утрам пью воду с лимоном, обязательно завтракаю. Стараюсь вести активный образ жизни, люблю много ходить пешком – от этого очень хорошо подтягиваются ноги. Занимаюсь танцами и планирую начать бегать. А еще сейчас я держу пост – не ем и не пью до захода солнца, поэтому тоже очень похудела с таким образом жизни. Кушаю только ночью, до рассвета.

Роза Аль-Намри Фото: пресс-служба СТБ

- Какие ваши любимые бьюти процедуры?

- В последнее время я полюбила менять что-то в себе, играться с волосами. Я доверяю своему мастеру Юрию Цареву, он каждый раз фантазирует и экспериментирует с моей прической (улыбается).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что победительница четвертого сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.