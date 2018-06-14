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Роза Аль-Намри: "После "Холостяка" лучше разбираюсь в психологии женщин и мужчин"

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Ведущая пост-шоу "Холостяк. Как выйти замуж" и тревел-шоу "Світами за скарбами" на СТБ Роза Аль-Намри в интервью OBOZREVATEL рассказала о специфике проекта "Холостяк", своих путешествиях и почему сильно похудела.

- Еще один сезон проекта "Холостяк" позади. Роза как считаете, почему Рождену и Иванке не удалось сохранить отношения после окончания проекта?

- Не сложилось, потому что это отношения двух людей. Я могу оценивать эти отношения только как зритель и высказывать свои предположения. Это может быть из разряда моих сказок и фантазий. Например, потому что у Рождена гастроли, а Иванка очень молодая. Или потому, что они не готовы к серьезным отношениям. Но как все на самом деле, знают только они сами.

- Чем Рожден отличался от предыдущих "Холостяков"?

- Рожден – артист, и ошибочно думать, что мужчина-артист такой же, как мужчина не артист. Достаточно тяжело быть с таким человеком, если вы считаете, что он такой же, как все. Мужчины артисты – непростые, у них всегда сложный характер.

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- Какие чаще ошибки девушки допускают во время проекта? Наверняка, они повторятся из сезона в сезон?

- Однозначно повторяются. Каждый год есть девушки, которые придумывают себе какой-то образ и пытаются ему соответствовать. Но держать маску долгое время, 24 часа в сутки, невозможно, поэтому, в конце концов, они разочаровываются, видя себя на экране. Чтобы этого не случилось, нужно изначально быть искренними. А еще каждый год участницы проекта начинают дружить между собой, но ведь они туда приходят не за подругами, а за любовью. И об этом тоже нужно помнить, а дружить с девочками можно уже после окончания реалити.

Роза Аль-Намри и Рожден

Фото: пресс-служба СТБ

- Были ли у вас свои фаворитки в этом сезоне?

- Я никогда не называю своих фавориток, потому что это будет некорректно и несправедливо. Каждая девушка, которая приходит ко мне в студию, становится в какой-то момент моей фавориткой.

- Как думаете, девушки чаще приходят на проект строить отношения или прорекламировать себя?

- Я думаю, что девушки приходят рекламировать себя и строить отношения (смеется). И это нормально.

Роза Аль-Намри с участницами щоу

Фото: пресс-служба СТБ

- Не считаете ли, что специфика проекта противоречит идеям феминизма, разве женщина должна бороться за внимание мужчины?

- Вы хотите, чтобы на меня сейчас напали все феминистки за этот вопрос (смеется)? Я, например, не хочу с феминистками связываться (смеется). Потому что это течение очень активно, и когда женщины за что-то борются, кроме мужчины, это очень серьезно.

- Вы тоже были участницей проекта, какие уроки вынесли для себя?

- Их очень много. На проекте "Холостяк" я лучше узнала себя, стала больше себя понимать, уважать и ценить. Я стала увереннее в себе, лучше разбираюсь в психологии женщин и мужчин, знаю, что могу выходить из любых стрессовых ситуаций, а еще после проекта мы с отцом стали еще ближе.

- Сколько стран вы успели посетить с проектом "Світами за скарбами"? Что удивило больше всего?

- Мы посетили Италию, Германию и Вьетнам. Каждый день меня что-то удивляло. Каждый день были новые конкурсы, новые эмоции, страны, места. Во Вьетнаме очень удивило то, что жители этой страны каждое утро подносят кофе к статуе Будды. А также они очень верят в духов, и везде ставят свечи и ароматические палочки, якобы общаясь таким образом с духами. Хотя, иногда от этого было немного страшно (улыбается). А еще почти на каждом шагу во Вьетнаме много аптек со славянскими названиями. Вот идешь ты по улице, а там целый парад имен - аптека "Саша" или "Таня" (смеется).

- Где еще мечтаете побывать?

- Я бы хотела побывать в Португалии и в Марокко. Марокко – одна из арабских стран, в которых я не была еще, поэтому мне было бы очень интересно посетить ее. К тому же, мы все когда-то смотрели сериал "Клон" (смеется). Это еще одна причина, почему я бы хотела туда съездить.

- Работа ведущей требует постоянного ухода за собой. Как поддерживаете физическую форму?

- Я стараюсь следить за тем, что ем, стараюсь, чтобы еда была правильной, здоровой и вкусной. По утрам пью воду с лимоном, обязательно завтракаю. Стараюсь вести активный образ жизни, люблю много ходить пешком – от этого очень хорошо подтягиваются ноги. Занимаюсь танцами и планирую начать бегать. А еще сейчас я держу пост – не ем и не пью до захода солнца, поэтому тоже очень похудела с таким образом жизни. Кушаю только ночью, до рассвета.

Роза Аль-Намри

Фото: пресс-служба СТБ

- Какие ваши любимые бьюти процедуры?

- В последнее время я полюбила менять что-то в себе, играться с волосами. Я доверяю своему мастеру Юрию Цареву, он каждый раз фантазирует и экспериментирует с моей прической (улыбается).

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что победительница четвертого сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.

Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк"" на Обозревателе.

Автор
Оксана ТкаченкоОксана Ткаченко
Тема
Шоу "Холостяк"
Персона
Роза Аль-Намри
Место
Украина
Объект
Холостяк-8
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