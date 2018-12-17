''Россия не хочет войны'': украиноязычная песня в эфире росТВ вызвала шквал эмоций

Хит украинской группы KAZKA "Плакала" в исполнении Ольги Шитовой, подопечной Ани Лорак в шоу "Голос" на российском телевидении, произвел фурор. Многие зрители осудили в сети манеру исполнения и голос вокалистки, при этом обрадовались украинскому языку в эфире росТВ.

Как отметили россияне в комментариях к видео с выступлением Шитовой в YouTube, жители страны не хотят войны с Украиной. Некоторые даже заявили о любви к украинцам.

Как стало известно ранее, в этом году опальная украинская певица Ани Лорак заняла одно из кресел в российской версии нидерландского шоу "Голос". В эфире, который состоялся 13 декабря, с украинским хитом-миллионником выступила ее подопечная, участница Ольга Шитова. Примечательно, что девушка спела песню в оригинале.

С момента публикации в сети ролик собрал более 100 тыс. просмотров. В комментариях зрители шоу не стали скрывать восторга.

"Мне нравится, то что песня на украинском языке звучит на российском "Голосе", "Украинский народ, мы любим Вас", "Замечательный выбор! Этот шедевр обязательно должен был прозвучать! Россия не хочет войны! Россия любит Украину!" - указали в комментариях.

Напомним, что трек украинской группы KAZKA "Плакала", который вошел в ее дебютный альбом "Карма", стал хитом в Украине и за ее пределами. В YouTube песня собрала свыше 70 млн просмотров, что сделало ее самым успешным среди украиноязычных хитов на сегодняшний день.

Ранее в сети появилась информация, будто KAZKA примет участие в российском шоу "Песня года" в Германии, что вызвало возмущение со стороны слушателей. Позже представители группы заявили, что информация оказалась недостоверной, и призвали верить только данным на официальных страницах коллектива в сети.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, хит-миллионник "Плакала" отличился новым успехом в России. Украиноязычная песня уже занимала высокие позиции в чартах РФ, однако на этот раз трек возглавил список 10 самых прослушиваемых песен крупнейшего музыкального ресурса "Яндекс. Музыка".