Российскую секс-бомбу Анну Семенович срочно прооперировали: названа причина

Российскую пышногрудую певицу Анну Семенович прооперировали.
Артистке пришлось перенести операцию на груди, так как у нее была обнаружена опухоль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Так, у Анны обнаружили опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкочественной.
Анна Семенович
Единственная
Помимо этого, грудь певицы особо не пострадала и не деформировалась после хирургического вмешательства.
На данный момент жизни артистки ничего не грозит. Есть вероятность, что причиной образования могли стать импланты в груди певицы.
Пока что данную информацию пиар-директор Семенович опровергает. Сама артистка ситуацию также никак не комментирует.
Как сообщал OBOZREVATEL, певица Анна Семенович взбудоражила сеть странным снимком с ведущими Вадимом Галыгиным и Дмитрием Хрусталевым.