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Российскую секс-бомбу Анну Семенович срочно прооперировали: названа причина

5.4тЧитать новость на украинском

Российскую пышногрудую певицу Анну Семенович прооперировали.

Артистке пришлось перенести операцию на груди, так как у нее была обнаружена опухоль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Так, у Анны обнаружили опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкочественной.

Анна Семенович

Единственная

Помимо этого, грудь певицы особо не пострадала и не деформировалась после хирургического вмешательства.

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На данный момент жизни артистки ничего не грозит. Есть вероятность, что причиной образования могли стать импланты в груди певицы.

Пока что данную информацию пиар-директор Семенович опровергает. Сама артистка ситуацию также никак не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Анна Семенович взбудоражила сеть странным снимком с ведущими Вадимом Галыгиным и Дмитрием Хрусталевым.

Персона
Анна Семенович
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