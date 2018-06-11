Российскую секс-бомбу Анну Семенович срочно прооперировали: названа причина

Российскую пышногрудую певицу Анну Семенович прооперировали.

Артистке пришлось перенести операцию на груди, так как у нее была обнаружена опухоль. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Так, у Анны обнаружили опухоль, которая, к счастью, оказалась доброкочественной.

Анна Семенович Единственная

Помимо этого, грудь певицы особо не пострадала и не деформировалась после хирургического вмешательства.

На данный момент жизни артистки ничего не грозит. Есть вероятность, что причиной образования могли стать импланты в груди певицы.

Пока что данную информацию пиар-директор Семенович опровергает. Сама артистка ситуацию также никак не комментирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Анна Семенович взбудоражила сеть странным снимком с ведущими Вадимом Галыгиным и Дмитрием Хрусталевым.