Российская знаменитость выложила голое фото в ванне

Российская певица Елена Третьякова, экс-участница девичьей поп-группы "Ранетки" порадовала фолловеров в Instagram смелым фото.

На личной странице знаменитость опубликовала снимок, на котором запечатлена нагишом в ванне.

Ярким фото Третьякова воспользовалась, чтобы рассказать фолловерам о своем уходе за телом и методах, к которым знаменитость прибегала.

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"Мой набор массы подходит к концу и с апреля я возвращаюсь в зал. Уже заказала себе BCAA, витамины и все для ухода за телом. Осталось прикупить только силу воли", — рассказала она.

Довольно быстро фото звезды собрало более 15 тыс. лайков. В комментариях фолловеры Третьяковой похвалили ее внешность и упорство в работе над собой.

Как писал ранее OBOZREVATEL, одна из "ангелов" бренда Victoria’s Secret Тейлор Хилл раскрыла свой секрет идеальной фигуры. Девушка рассказала, что перед важными съемками, всегда увеличивает физические нагрузки. При этом Хилл следит за своим питанием, чтобы всегда чувствовать себя хорошо, но строгой диеты не придерживается.

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