Российская знаменитость похвасталась сексуальным телом: пляжные фото

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим именем Глюкоза, похвасталась в сети сексуальным телом.

На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала яркие пляжные фотографии из Таиланда, где сейчас проводит отпуск.

"Как же важно уметь отдыхать. Порой мы думаем, что успеть сделать какие-то дела намного важнее, но это не так... Нет вдохновения - нет хорошей работы", - подчеркнула артистка.

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На одной из фотографий, судя по всему, певица ответила на частые вопросы своих подписчиков о стройной фигуре. "Приседания и еще раз приседания", - написала Глюкоза, сделав акцент на ягодицах.

Снимки знаменитости собрали в сумме более 140 тыс. лайков. В комментариях артистку традиционно засыпали комплиментами относительно ее спортивного тела, пляжного наряда и прочего.

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