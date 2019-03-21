Российская ТВ-знаменитость засветила фигуру в купальнике

Российская актриса и телеведущая Анфиса Чехова порадовала своих подписчиков в Instagram пикантными фото с курорта в Дубае.

Опубликовав недавно серию горячих снимков с Мальдив, знаменитость снова стала позировать перед камерой в купальнике.

Фото: instagram.com/achekhova

"Достаточно ли целомудренный вид я имею в Абу-Даби? Если честно, здесь даже не тянет надевать открытый купальник. Хотя в отеле туристам это позволено", — прокомментировала фотографии Чехова.

Менее чем за час после публикации снимки Чеховой собрали более 10 тыс. лайков. Фолловеры звезды восхитились ее внешностью.

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova

Фото: instagram.com/achekhova

"Потрясающая женщина", "Анфиса, вам очень идет", "Красотка", "Анфиса, вы очень сексуальная", — указали под снимками знаменитости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехова является одной из тех звезд РФ, которые часто радуют поклонников снимками пышного бюста.

Стоит отметить, что огромная часть мужского населения страны и некоторые женщины страстно любят звезду. Она вела когда-то передачу "Секс с Анфисой Чеховой", в которой откровенно обсуждились проблемы и новинки в интимной жизни.

Про свой идеальный секс она рассказала в сентябре 2018 года, отметив, что он был связан с весом.

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