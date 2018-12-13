Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram

Солистка российской поп-группы Serebro Ольга Серябкина пожаловалась на нововведения соцсетей Instagram и Facebook, согласно которым модераторы будут жестко ограничивать контент эротического характера.
На личной странице в Instagram любительница откровенных фото опубликовала очередную порцию оголенных снимков, при этом поделилась своим мнением насчет грядущих запретов, которые посчитала "дикими".
Прочитала дикую инфу сейчас. Инстаграм будет блочить любой контент, связанный с сексом. Это новая политика FB, в его состав также входит и IG. В общем, всё, что может так или иначе попасть под пункт "неявные сексуальные домогательства" будет заблокировано. За визуал, за текст и даже упоминания вскользь и полунамёки можно будет попасть в бан. И, к слову, некоторые блогеры уже попали под это... Мне, честно говоря, не столько обидно за то, что теперь нельзя будет выкладывать откровенные фотки - пофиг. Мне жаль, что нельзя будет абсолютно открыто говорить с вами о том, что я также обсуждаю со своими друзьями. И не буду скрывать, что и фото тоже имеют для меня особую ценность. Для меня это искусство. Особое искусство любить себя... Принимать своё тело. Свои особенности, учиться жить с ними гармонично. Для меня тоже было не так просто прийти к этому, но чем дальше, тем больше я училась этому. Через снимки, где я показываю себя. Не обнаженку и тупо тело, а то, что внутри... И я не понимаю, почему теперь это так негативно расценивается модерацией... Непонятно и обидно. Я не о борьбе сейчас, я вообще не за войну с кем-то и чем-то. Хочу только оставить свой вайб, посыл в мир, который теперь, чтобы транслировать нужно думать об ограничителях и прочей ерунде. Как вы к этому относитесь? Что думаете? И по какой причине теперь нельзя будет постить / обсуждать всё связанное с сексом и сексуальностью? Мне важно знать ваше мнение...#molly @my_dear_petra
"Мне, честно говоря, не столько обидно за то, что теперь нельзя будет выкладывать откровенные фотки - пофиг. Мне жаль, что нельзя будет абсолютно открыто говорить с вами о том, что я также обсуждаю со своими друзьями. И не буду скрывать, что и фото тоже имеют для меня особую ценность. Для меня это искусство. Особое искусство любить себя... Принимать свое тело. Свои особенности, учиться жить с ними гармонично", - написала Серябкина.
"Я не понимаю, почему теперь это так негативно расценивается модерацией… Непонятно и обидно. Я не о борьбе сейчас, я вообще не за войну с кем-то и чем-то. Хочу только оставить свой вайб, посыл в мир, который теперь, чтобы транслировать нужно думать об ограничителях и прочей ерунде", - добавила она.
В своем посте знаменитость поинтересовалась мнением коллег относительно нововведений, что привело к оживленной дискуссии в комментариях, где пользователи соцсети высказались "за" и "против". При этом новый пикантный пост певицы менее чем за сутки собрал более 160 тыс. лайков.
Как сообщал OBOZREVATEL, многие пользователи сети высмеяли новость об ограничениях в социальных сетях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо и жаловаться так, чтобы аж шуба завернулась".
Также ранее социальная сеть Instagram анонсировала усиление меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность.