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Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram

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Солистка российской поп-группы Serebro Ольга Серябкина пожаловалась на нововведения соцсетей Instagram и Facebook, согласно которым модераторы будут жестко ограничивать контент эротического характера.

На личной странице в Instagram любительница откровенных фото опубликовала очередную порцию оголенных снимков, при этом поделилась своим мнением насчет грядущих запретов, которые посчитала "дикими".

Прочитала дикую инфу сейчас. Инстаграм будет блочить любой контент, связанный с сексом. Это новая политика FB, в его состав также входит и IG. В общем, всё, что может так или иначе попасть под пункт "неявные сексуальные домогательства" будет заблокировано. За визуал, за текст и даже упоминания вскользь и полунамёки можно будет попасть в бан. И, к слову, некоторые блогеры уже попали под это... Мне, честно говоря, не столько обидно за то, что теперь нельзя будет выкладывать откровенные фотки - пофиг. Мне жаль, что нельзя будет абсолютно открыто говорить с вами о том, что я также обсуждаю со своими друзьями. И не буду скрывать, что и фото тоже имеют для меня особую ценность. Для меня это искусство. Особое искусство любить себя... Принимать своё тело. Свои особенности, учиться жить с ними гармонично. Для меня тоже было не так просто прийти к этому, но чем дальше, тем больше я училась этому. Через снимки, где я показываю себя. Не обнаженку и тупо тело, а то, что внутри... И я не понимаю, почему теперь это так негативно расценивается модерацией... Непонятно и обидно. Я не о борьбе сейчас, я вообще не за войну с кем-то и чем-то. Хочу только оставить свой вайб, посыл в мир, который теперь, чтобы транслировать нужно думать об ограничителях и прочей ерунде. Как вы к этому относитесь? Что думаете? И по какой причине теперь нельзя будет постить / обсуждать всё связанное с сексом и сексуальностью? Мне важно знать ваше мнение...#molly @my_dear_petra

Публикация от MOLLY (@serebro_official)

"Мне, честно говоря, не столько обидно за то, что теперь нельзя будет выкладывать откровенные фотки - пофиг. Мне жаль, что нельзя будет абсолютно открыто говорить с вами о том, что я также обсуждаю со своими друзьями. И не буду скрывать, что и фото тоже имеют для меня особую ценность. Для меня это искусство. Особое искусство любить себя... Принимать свое тело. Свои особенности, учиться жить с ними гармонично", - написала Серябкина.

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"Я не понимаю, почему теперь это так негативно расценивается модерацией… Непонятно и обидно. Я не о борьбе сейчас, я вообще не за войну с кем-то и чем-то. Хочу только оставить свой вайб, посыл в мир, который теперь, чтобы транслировать нужно думать об ограничителях и прочей ерунде", - добавила она.

Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram
Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram

В своем посте знаменитость поинтересовалась мнением коллег относительно нововведений, что привело к оживленной дискуссии в комментариях, где пользователи соцсети высказались "за" и "против". При этом новый пикантный пост певицы менее чем за сутки собрал более 160 тыс. лайков.

Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram
Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, многие пользователи сети высмеяли новость об ограничениях в социальных сетях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо и жаловаться так, чтобы аж шуба завернулась".

Также ранее социальная сеть Instagram анонсировала усиление меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность.

Персона
Serebro
Место
Россия
Теги
соцсетиInstagramFacebook
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