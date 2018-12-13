Российская поп-звезда пожаловалась на секс-цензуру в Instagram

Солистка российской поп-группы Serebro Ольга Серябкина пожаловалась на нововведения соцсетей Instagram и Facebook, согласно которым модераторы будут жестко ограничивать контент эротического характера.

На личной странице в Instagram любительница откровенных фото опубликовала очередную порцию оголенных снимков, при этом поделилась своим мнением насчет грядущих запретов, которые посчитала "дикими".

"Мне, честно говоря, не столько обидно за то, что теперь нельзя будет выкладывать откровенные фотки - пофиг. Мне жаль, что нельзя будет абсолютно открыто говорить с вами о том, что я также обсуждаю со своими друзьями. И не буду скрывать, что и фото тоже имеют для меня особую ценность. Для меня это искусство. Особое искусство любить себя... Принимать свое тело. Свои особенности, учиться жить с ними гармонично", - написала Серябкина.

"Я не понимаю, почему теперь это так негативно расценивается модерацией… Непонятно и обидно. Я не о борьбе сейчас, я вообще не за войну с кем-то и чем-то. Хочу только оставить свой вайб, посыл в мир, который теперь, чтобы транслировать нужно думать об ограничителях и прочей ерунде", - добавила она.

В своем посте знаменитость поинтересовалась мнением коллег относительно нововведений, что привело к оживленной дискуссии в комментариях, где пользователи соцсети высказались "за" и "против". При этом новый пикантный пост певицы менее чем за сутки собрал более 160 тыс. лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие пользователи сети высмеяли новость об ограничениях в социальных сетях. Юзеры напомнили, что в Facebook до сих пор активна функция "подмигнуть", хотя это теперь тоже можно рассматривать "как проявление неукротимого либидо и жаловаться так, чтобы аж шуба завернулась".

Также ранее социальная сеть Instagram анонсировала усиление меры защиты пользователей. Теперь верификацию аккаунта можно сделать по запросу пользователя после предоставления документа, удостоверяющего личность.