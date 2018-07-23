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Российская певица скопировала образ украинки в клипе: фотофакт

2.2тЧитать новость на украинском

Российская певица Жасмин, которая сейчас работает над съемками нового клипа, скопировала образ из видеоработы украинской артистки, финалистки седьмого сезона вокального шоу "Голос країни" Веры Кекелии.

Так, в конце июня 2018 года Кекелия презентовала клип на песню "Похожи", где она предстала в экстравагантном образе: ярко-красном платье и широкополой соломенной шляпе. Спустя около месяца популярная в РФ артистка Жасмин практически в точности повторила его на съемках своего видео. Сходство нарядов заметили пользователи социальной сети Instagram.

Образ Жасмин

Instagram

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"Шляпа путешествует по клипам, у Кекелии такая же", - отметили пользователи.

" Для Веры Кекелии сняли клип с такой же шляпой", - подчеркнули они.

Клип Веры Кекелии на песню "Похожи"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Селена Гомес и герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл были замечены в похожих нарядах от бренда Oscar de la Renta.

Персона
Жасмин
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