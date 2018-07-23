Российская певица скопировала образ украинки в клипе: фотофакт

Российская певица Жасмин, которая сейчас работает над съемками нового клипа, скопировала образ из видеоработы украинской артистки, финалистки седьмого сезона вокального шоу "Голос країни" Веры Кекелии.

Так, в конце июня 2018 года Кекелия презентовала клип на песню "Похожи", где она предстала в экстравагантном образе: ярко-красном платье и широкополой соломенной шляпе. Спустя около месяца популярная в РФ артистка Жасмин практически в точности повторила его на съемках своего видео. Сходство нарядов заметили пользователи социальной сети Instagram.

Образ Жасмин Instagram

Публикация от Vera Kekelia � (@kekeliavera) 22 Июн 2018 в 10:56 PDT

Публикация от Vera Kekelia � (@kekeliavera) 3 Июл 2018 в 10:57 PDT

"Шляпа путешествует по клипам, у Кекелии такая же", - отметили пользователи.

" Для Веры Кекелии сняли клип с такой же шляпой", - подчеркнули они.

Клип Веры Кекелии на песню "Похожи"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская певица Селена Гомес и герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл были замечены в похожих нарядах от бренда Oscar de la Renta.