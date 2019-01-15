России запретили регистрацию на ''Евровидение'': в чем суть скандала

Сайт с аккредитационной формой на конкурс "Евровидение-2019" запретил доступ для пользователей из России, в связи с чем для участия в конкурсе не могут зарегистрироваться ни представитель страны, ни делегация, ни пресса.

Ресурс не отвечает на запросы пользователей с территории РФ — при переходе на страницу сайта "Евровидения" браузеры выдают "несуществующую страницу", пишет Super.

Проблему удается решить, лишь "обманув" ресурс и поменяв IP компьютера через приложение VPN — с устройств не с территории РФ на сайт можно зайти беспрепятственно.

РБК

По информации издания, подобная проблема проблема существует с осени — тогда аккредитоваться на "Детское "Евровидение" было возможно, лишь поменяв IP-адрес устройства.

России заблокировали доступ Скриншот из сайта еurovision.tv

Отметим, что в период до 19 марта через форму сайта должны быть официально зарегистрированы все аккредитации журналистов и делегаций вместе с представителями стран-участниц конкурса. Если представители "Евровидения" не снимут ограничения доступа для россиян, могут возникнуть проблемы с их участием в конкурсе. Имя представителя России на "Евровидении-2019" объявят в 20-х числах января.

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