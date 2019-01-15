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России запретили регистрацию на ''Евровидение'': в чем суть скандала

5.1тЧитать материал на украинском

Сайт с аккредитационной формой на конкурс "Евровидение-2019" запретил доступ для пользователей из России, в связи с чем для участия в конкурсе не могут зарегистрироваться ни представитель страны, ни делегация, ни пресса.

Ресурс не отвечает на запросы пользователей с территории РФ — при переходе на страницу сайта "Евровидения" браузеры выдают "несуществующую страницу", пишет Super.

Проблему удается решить, лишь "обманув" ресурс и поменяв IP компьютера через приложение VPN — с устройств не с территории РФ на сайт можно зайти беспрепятственно.

России запретили регистрацию на ''Евровидение'': в чем суть скандала

РБК

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По информации издания, подобная проблема проблема существует с осени — тогда аккредитоваться на "Детское "Евровидение" было возможно, лишь поменяв IP-адрес устройства.

России заблокировали доступ

России заблокировали доступ

Скриншот из сайта еurovision.tv

Отметим, что в период до 19 марта через форму сайта должны быть официально зарегистрированы все аккредитации журналистов и делегаций вместе с представителями стран-участниц конкурса. Если представители "Евровидения" не снимут ограничения доступа для россиян, могут возникнуть проблемы с их участием в конкурсе. Имя представителя России на "Евровидении-2019" объявят в 20-х числах января.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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Тема
Евровидение-2019
Теги
ЕвровидениеНовости России
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Эта помойка давно превратилась в сборище гомиков и лесбиянок.. И бандеры там комфортно себя чувствуют)))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Все верно - Педерашка не имеет никакого отношения к Европе, она наследница азиатской орды, тем более, что пидороссы - это скот, вот пусть с тундрюками в горах овец пасут и поют!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Сайт открывается без проблем https://eurovision.tv/
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