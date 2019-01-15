России запретили регистрацию на ''Евровидение'': в чем суть скандала

Сайт с аккредитационной формой на конкурс "Евровидение-2019" запретил доступ для пользователей из России, в связи с чем для участия в конкурсе не могут зарегистрироваться ни представитель страны, ни делегация, ни пресса.
Ресурс не отвечает на запросы пользователей с территории РФ — при переходе на страницу сайта "Евровидения" браузеры выдают "несуществующую страницу", пишет Super.
Проблему удается решить, лишь "обманув" ресурс и поменяв IP компьютера через приложение VPN — с устройств не с территории РФ на сайт можно зайти беспрепятственно.
РБК
По информации издания, подобная проблема проблема существует с осени — тогда аккредитоваться на "Детское "Евровидение" было возможно, лишь поменяв IP-адрес устройства.
России заблокировали доступ
Скриншот из сайта еurovision.tv
Отметим, что в период до 19 марта через форму сайта должны быть официально зарегистрированы все аккредитации журналистов и делегаций вместе с представителями стран-участниц конкурса. Если представители "Евровидения" не снимут ограничения доступа для россиян, могут возникнуть проблемы с их участием в конкурсе. Имя представителя России на "Евровидении-2019" объявят в 20-х числах января.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве (Израиль).
Организаторы престижного соревнования уже обнародовали полный список стран-участниц, а также рассказали некоторые подробности о конкурсе.
"Евровидение" в Израиле пройдет под лозунгом "Позволь себе мечтать!" ("Dare to Dream").
Также стало известно, как будут выглядеть официальный логотип и сцена международного песенного конкурса.
В Украине уже назвали полный список участников Национального отбора на песенный конкурс"Евровидение-2019". Имя представителя страны будет определено в конце февраля 2019 года.
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