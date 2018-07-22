"Роскошно": жаркий танец MONATIK и Дорофеевой зажег сеть

Известный украинский музыкант MONATIK (Дима Монатик) показал жаркий танец с солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.

Песня дуэта "Глубоко" стала хитом сразу после премьеры, а артисты уже готовятся выступать с ней перед публикой.

В финале клипа MONATIK и Дорофеева исполняют соблазнительный танец, репетиция которого и вызвала восторг подписчиков Instagram.

"Роскошно", "Этот танец можно смотреть вечно", "Вы шикарны" - это только часть восторженных комментариев.

instagram.com/monatik_official/

instagram.com/monatik_official/

Как сообщал OBOZREVATEL, MONATIK и Надя Дорофеева записали совместную песню "Глубоко", которую презентовали слушателям в пятницу, 13 июля. Пользователи сети пришли в восторг от новой музыкальной работы одного из самых ожидаемых дуэтов года, назвав песню шедевром.