"Роскошно": жаркий танец MONATIK и Дорофеевой зажег сеть

Известный украинский музыкант MONATIK (Дима Монатик) показал жаркий танец с солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой.
Песня дуэта "Глубоко" стала хитом сразу после премьеры, а артисты уже готовятся выступать с ней перед публикой.
В финале клипа MONATIK и Дорофеева исполняют соблазнительный танец, репетиция которого и вызвала восторг подписчиков Instagram.
"Роскошно", "Этот танец можно смотреть вечно", "Вы шикарны" - это только часть восторженных комментариев.
instagram.com/monatik_official/
instagram.com/monatik_official/
Как сообщал OBOZREVATEL, MONATIK и Надя Дорофеева записали совместную песню "Глубоко", которую презентовали слушателям в пятницу, 13 июля. Пользователи сети пришли в восторг от новой музыкальной работы одного из самых ожидаемых дуэтов года, назвав песню шедевром.