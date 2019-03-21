Романтический танец Собчак и Богомолова слили в сеть: видео

В сети появилась запись романтического танца российской журналистки Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Паре уже давно приписывают роман, особенно после развода Собчак с супругом Максимом Виторганом.

Запись с вечеринки в честь дня рождения их общего приятеля выложили на YouTube. На видео пара танцует, а Богомолов при этом поет в микрофон песню из репертуара Филиппа Киркорова "Снег".

Судя по комментариям, пользователи сети приняли происходящее за публичное признание обоюдной любви.

"Ну теперь все ясно", "Жаль Виторгана. Наверное, тяжело ему на это смотреть", "Зачем только скрывать? Все ведь и так ясно", — отметили под видео зрители.

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