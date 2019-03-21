Романтический танец Собчак и Богомолова слили в сеть: видео

В сети появилась запись романтического танца российской журналистки Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. Паре уже давно приписывают роман, особенно после развода Собчак с супругом Максимом Виторганом.
Запись с вечеринки в честь дня рождения их общего приятеля выложили на YouTube. На видео пара танцует, а Богомолов при этом поет в микрофон песню из репертуара Филиппа Киркорова "Снег".
Судя по комментариям, пользователи сети приняли происходящее за публичное признание обоюдной любви.
"Ну теперь все ясно", "Жаль Виторгана. Наверное, тяжело ему на это смотреть", "Зачем только скрывать? Все ведь и так ясно", — отметили под видео зрители.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 у них родился сын.
В конце 2018 года стало известно, что отношения пары на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой. Позже появились подробности драки.
6 марта Ксению заметили вместе с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щеку на официальном мероприятии.
Вечером 7 марта Собчак и Виторган написали одинаковые тексты о том, что давно уже не живут вместе.
Позже в интервью Ксения призналась, что в разрыве с мужем замешаны отсутствие заботы и внимания.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.