Родившая Тодоренко засветила сына в клипе Топалова: трогательное видео

Российский музыкант Влад Топалов выпустил новый клип, посвященный супруге Регине Тодоренко, украинской певице и телеведущей, в котором показал их мальчика-первенца.

Композиция "Орел или Решка" появилась на YouTube-канале артиста (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца). Видео состоит из нарезки трогательных моментов из совместной жизни пары: положительный тест на беременность, кадры с ультразвукового исследования, когда врач озвучил пол ребенка, а также регистрацию брака.

В ролик также попали эпизоды, в которых молодые родители прогуливаются с коляской. Помимо этого, в кадре появились ножки младенца.

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Скрин видео

Скрин видео

Отметим, долгое время супруги не делились подробностями отношений. На своей странице в Instagram Топалов рассказал, что ролик является подарком возлюбленной к рождению ребенка.

"Наконец я с радостью делюсь с вами своим самым сокровенным. Что же еще я мог подарить жене на рождение сына? Да! Мне кажется, песня — это самое честное и настоящее. Я это делал от души, от всего сердца", — написал певец.

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Он подчеркнул, что ему не важно, станет ли композиция хитом или нет, так как он просто хотел выразить "вселенную эмоций, нежности и радости, которая была и есть в душе".

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"В клипе мы рассказали вам нашу маленькую историю, которую еще никто не видел и не знает. Теперь вы знаете нас больше и ближе. Прошу это ценить и уважать нашу жизнь и желание иногда оставаться в тени и не выставлять все напоказ", — добавил Топалов.

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Скрин видео

Скрин видео

"Большинство из вас привыкли, что все артисты сразу выставляют на показ свою личную жизнь. Мы с Владиславом Михайловичем мыслим немного по-другому и очень трепетно относимся к тому, что происходит между нами. Поэтому лишний раз боимся громко кричать о своей любви. Уверена, многие, особенно те, кто уже стал родителями, поймут нас правильно", — написала в Instagram-аккаунте Тодоренко.

Она призналась, что как только услышала песню супруга, "сразу же взялась за создание клипа".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Регина Тодоренко родила Топалову сына 5 декабря 2018 года. Ребенок появился на свет в роддоме одной из государственных больниц в Москве. Артистка рожала в родильном отделении городской больницы №29 имени Баумана, отдав предпочтение ей, а не частным клиникам.

На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась целая волна критики за то, что они держат в секрете подробности о своем новорожденном сыне. Так, в социальных сетях паре то и дело задают вопросы относительно малыша, однако они продолжают их игнорировать. Позже артист в довольно резкой форме обратился к фанатам и хейтерам, попросив не "травить его жену" в сети и оставить их в покое, так как пара пока не хочет рассказывать ничего о пополнении.

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