Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

21 апреля шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский узнает, суждено ли ему стать следующим президентом Украины. Однако уже сейчас жизнь одной из ключевых личностей страны интересует практически каждого ее жителя.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядят родители Зеленского, а также немного расскажет о о том, почему в родном для комика Кривом Роге его до сих пор называют сыном того самого Александра Зеленского.

Основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь и практически не комментирует личные отношения. Однако во время редких интервью не скрывает своей гордости отцом.

Александр Зеленский - профессор, многолетний заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения в Криворожском экономическом институте.

"Он воспитал многих ученых… Он обучил целое поколение ребят, они стали кандидатами и докторами наук", — рассказал актер в интервью Дмитрию Гордону в декабре.

При этом Зеленский-младший гордится и тем, что у его отца в городе абсолютно белоснежная репутация.

"Приехал пацан из Америки – у него классная работа, в самом начале пять тысяч долларов получал, сейчас уже наверняка богатый человек. Принес ему какие-то конфеты, коньяк – он его гонит по институту…", – улыбаясь рассказывал Зеленский.

Поэтому в родном Кривом Роге звезду все еще называют сыном того самого Александра Зеленского. Хотя, возможно, после этих выборов ситуация и изменится.

Некоторое время семья Зеленских проживала в Монголии, несмотря на то, что родители – украинцы по национальности.

В степном краю работал отец Владимира. Математик по образованию, в дальнейшем занявший пост профессора на кафедре кибернетики и вычислительной техники, в далекой азиатской стране он участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Мама Римма занималась инженерными технологиями.

Маленький Зеленский с мамой

В Монголии же Зеленский пошел в первый класс, но несколько лет спустя семья вернулась на родину в Украину. Тяжелый климат подорвал здоровье мамы Зеленского, поэтому она уже не могла работать инженером, а сосредоточилась на домашнем хозяйстве.

Зеленский-старший устроился в Криворожский университет, а когда его сын поступал туда же, то даже уехал на время по работе из страны. В ту же Монголию, где у него сложилась отличная репутация.

"Чтобы никто не подумал, что мой папа как-то повлиял на мое поступление. Родители – это большие, главные для меня люди… Они мне дали основополагающую вещь – воспитание, болезненное мироощущение, болезненное ощущение лжи и неправды, почему, собственно, я так реагирую на любое вранье в Интернете", — рассказывал шоумен в интервью.

Отец и мать Зеленского на переднем плане

При этом между сыном и отцом отношения складываются не всегда просто. Как рассказывал Зеленский-младший, его злит, что отец не хочет ничего от него принимать. Отцу же не всегда нравятся пародии, которые показывают в "95 Квартале".

"Откровенно скажу: с Вовой из-за Кличко поругался. Я был спортсмен и на это смотрю иначе. Кличко ведь Олимпийский чемпион, лучший в мире среди профи! Тупой спортсмен великим никогда не станет, а Кличко великий! Такого человека не надо было бы трогать, а они его… ", — сокрушался Александр Семенович в интервью "КП в Украине".

Но при этом все равно очень гордится и обижается, когда кто-то из знакомых говорит, что не поддерживает кандидатуру сына.

"Я не в восторге, что он пошел в политику, я же знаю, что это грязь страшная. Везде воровство, болото. Мама тоже переживает, ей не нужна вся эта политика. Я не хочу, чтобы как позавчера - пришла соседка и - "я за Вову не буду!" Мы очень обиделись, конечно. Говорит, мне нравится Юля. Ну нравится Юля - мы с тобой не друзья! Иди к Юле чай пей!. Если честно, очень волнуюсь. Очень переживал я, когда прочел гадости про Вову, даже страшно стало. Я люблю своего сына, скажу вам честно. А какой нормальный папа не любит своего сына? Конечно, люблю", — рассказывал он в том же интервью.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся