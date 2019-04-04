МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Шоубиз

Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

1.3тЧитать материал на украинском

21 апреля шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский узнает, суждено ли ему стать следующим президентом Украины. Однако уже сейчас жизнь одной из ключевых личностей страны интересует практически каждого ее жителя.

Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как выглядят родители Зеленского, а также немного расскажет о о том, почему в родном для комика Кривом Роге его до сих пор называют сыном того самого Александра Зеленского.

Основатель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский предпочитает не выставлять на показ семейную жизнь и практически не комментирует личные отношения. Однако во время редких интервью не скрывает своей гордости отцом.

Александр Зеленский - профессор, многолетний заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения в Криворожском экономическом институте.

Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

"Он воспитал многих ученых… Он обучил целое поколение ребят, они стали кандидатами и докторами наук", — рассказал актер в интервью Дмитрию Гордону в декабре.

При этом Зеленский-младший гордится и тем, что у его отца в городе абсолютно белоснежная репутация.

"Приехал пацан из Америки – у него классная работа, в самом начале пять тысяч долларов получал, сейчас уже наверняка богатый человек. Принес ему какие-то конфеты, коньяк – он его гонит по институту…", – улыбаясь рассказывал Зеленский.

Новости
Зеленский vs Порошенко: российский политик сказал, с кем Кремлю будет легче разговаривать

Поэтому в родном Кривом Роге звезду все еще называют сыном того самого Александра Зеленского. Хотя, возможно, после этих выборов ситуация и изменится.

Некоторое время семья Зеленских проживала в Монголии, несмотря на то, что родители – украинцы по национальности.

В степном краю работал отец Владимира. Математик по образованию, в дальнейшем занявший пост профессора на кафедре кибернетики и вычислительной техники, в далекой азиатской стране он участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. Мама Римма занималась инженерными технологиями.

Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

Маленький Зеленский с мамой

В Монголии же Зеленский пошел в первый класс, но несколько лет спустя семья вернулась на родину в Украину. Тяжелый климат подорвал здоровье мамы Зеленского, поэтому она уже не могла работать инженером, а сосредоточилась на домашнем хозяйстве.

Зеленский-старший устроился в Криворожский университет, а когда его сын поступал туда же, то даже уехал на время по работе из страны. В ту же Монголию, где у него сложилась отличная репутация.

"Чтобы никто не подумал, что мой папа как-то повлиял на мое поступление. Родители – это большие, главные для меня люди… Они мне дали основополагающую вещь – воспитание, болезненное мироощущение, болезненное ощущение лжи и неправды, почему, собственно, я так реагирую на любое вранье в Интернете", — рассказывал шоумен в интервью.

Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

Отец и мать Зеленского на переднем плане

При этом между сыном и отцом отношения складываются не всегда просто. Как рассказывал Зеленский-младший, его злит, что отец не хочет ничего от него принимать. Отцу же не всегда нравятся пародии, которые показывают в "95 Квартале".

Новости
"Он авторитарный": Киселев поделился тревожным опытом общения с Зеленским

"Откровенно скажу: с Вовой из-за Кличко поругался. Я был спортсмен и на это смотрю иначе. Кличко ведь Олимпийский чемпион, лучший в мире среди профи! Тупой спортсмен великим никогда не станет, а Кличко великий! Такого человека не надо было бы трогать, а они его… ", — сокрушался Александр Семенович в интервью "КП в Украине".

Но при этом все равно очень гордится и обижается, когда кто-то из знакомых говорит, что не поддерживает кандидатуру сына.

Отец - звезда Кривого Рога: как выглядят родители Владимира Зеленского

"Я не в восторге, что он пошел в политику, я же знаю, что это грязь страшная. Везде воровство, болото. Мама тоже переживает, ей не нужна вся эта политика. Я не хочу, чтобы как позавчера - пришла соседка и - "я за Вову не буду!" Мы очень обиделись, конечно. Говорит, мне нравится Юля. Ну нравится Юля - мы с тобой не друзья! Иди к Юле чай пей!. Если честно, очень волнуюсь. Очень переживал я, когда прочел гадости про Вову, даже страшно стало. Я люблю своего сына, скажу вам честно. А какой нормальный папа не любит своего сына? Конечно, люблю", — рассказывал он в том же интервью.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Show ObozShow Oboz
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
1
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения