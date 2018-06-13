Робби Уильямса попросили не петь о богатых русских на открытии ЧМ-2018

Британского певца Робби Уильямса, который в четверг, 14 июня, выступит в Москве на открытии чемпионата мира по футболу, попросили не петь его нашумевший хит о развлечениях богатых русских "Party Like A Russian" ("Развлекайся как русский"), что огорчило исполнителя.

Как отметил певец в интервью Reuters, он намерен исполнить свои лучшие хиты, и сожалеет, что среди них не будет одной из самых популярных его песен.

Фото: hellomagazine.com

"Я бы с удовольствием исполнил "Party Like A Russian". К сожалению, меня попросили этого не делать", - рассказа он.

Насколько известно, Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018 вместе с оперной певицей Аидой Гарифуллиной, в церемонии также примет участие бразильский футболист Роналдо.

Напомним, вышедшая в 2016 году песня Робби Уильямса "Party Like A Russian" наделала немало шуму в сети. Речь в композици идет о богатых людей из России, ведущих расточительный образ жизни. "Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации", - поет в песне британец.

С момента публикации на YouTube клип к песне "Party Like A Russian" собрал более 29 млн. просмотров.

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