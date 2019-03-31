Решающий момент на "Голос країни-9": кто станет участником прямых эфиров

В воскресенье, 31 марта, состоится 11 эфир популярного вокального шоу "Голос країни-9", по итогам которого станет известно, кто прошел в прямые эфиры (стартуют 7 апреля).

Отметим, в связи с днем выборов в Украине, "Голос країни-9" 31 марта начнется несколько позже, в 21:30 на канале 1+1. Напомним, что в тренерский состав девятого сезона "Голоса" вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK и международная звезда Dan Balan. Ведущими традиционно являются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. OBOZREVATEL будет следить за событиями на "Голосе" (видео находятся в конце новости).

Телезрители увидят последние "нокауты" девятого сезона, которые станут решающими для команды тренеров Дана Балана (Dan Balan) и Тины Кароль – именно их артисты будут бороться за путевку в прямые эфиры.

Голос країни 1+1

В прошлый раз свои команды к эфирам уже успели собрать Потап и MONATIK. Частично начали нокауты команда и Дана. По результатам прошлого выпуска на первое кресло сел боксер-сердцеед Вячеслав Кретов, на второе – львовянка Оксана Муха, а на четвертое – одессит Владимир Зайончковский, который своим выступлением заставил Тину Кароль танцевать.

На этот раз международный артист Дан Балан попытается окончательно покорить сердце Тины Кароль, решившись на неожиданный поступок. Подтверждая репутацию настоящего соблазнителя, певец попытается "укусить" объект своей страсти, о чем сообщалось в анонсе выпуска.

Напомним, по правилам "нокаутов", на сцене стоят 4 кресла, предназначенных для четырех человек из каждой команды, которые пройдут в прямые эфиры. Участники не знают заранее, в какой последовательности будут выходить на сцену. Сразу после выступления тренер отправляет первого вокалиста на кресло №1. Если участник, выступающий после него, по мнению звездного наставника, спел лучше, то он занимает первое кресло, а предыдущий участник будет вынужден пересесть на второе. Когда же будут заняты все 4 кресла, тренер может как отправить домой пятого участника, так и посадить его на любое кресло. Во втором случае вокалист, который сидит на четвертом кресле, будет вынужден покинуть проект.

Кто судьи на "Голос країни-2019":

Потап (Алексей Потапенко) – продюсер и рэпер. Некоторое время назад он приостановил успешное многолетнее сотрудничество с певицей Настей Каменских. Сейчас звезды развивают сольную карьеру. Кроме того, Потап занимается продюсированием и раскруткой молодых звезд. В частности, он раскрутил популярную группу "Время и стекло", а сейчас занимается карьерой участницы последнего сезона "Танців з зірками" Мішель Андраде.

Dan Balan – певец, продюсер и композитор. Он начинал карьеру в группе "O-Zone", потом начал сольную карьеру и добился успеха. Balan является единственным молдавским певцом, который был награжден "Грэмми". Автор и исполнитель мировых и европейских хитов "Chica Bomb", "Justify Sex", "Freedom".

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица и телеведущая. Кароль прославилась еще в 2005 году, когда заняла второе место на фестивале "Новая волна". С тех пор она выпустила 6 альбомов, заработала звание Народной артистки Украины, была телеведущей множества проектов и судьей на талант-шоу.

MONATIK (Дмитрий Монатик) –певец, танцор, хореограф и композитор. Начинал карьеру с шоу "Танцюють усі" и "Х-Фактор". За последние несколько лет вошел и прочно закрепился в числе самых популярных и высокооплачиваемых певцов Украины. Был судьей проекта "Голос. Діти-3" і "Танці з зірками-2018".

Напомним, участниками прямых эфиров шоу "Голос країни" уже являются следующий подопечные MONATIK: Алина Подлужная, Виктория Олейник, Влад и Роман Таранцовы и Андрей Карпов.

В команде Потапа остались: Карина Арсентьева, Арсений Журавель, Богдана Ренк и Виктория Ягич. Подробности предыдущего выпуска читайте по этой ссылке.

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