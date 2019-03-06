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Решается судьба группы: The Prodigy отменили все концерты после смерти Кита Флинта

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Культовый британский коллектив The Prodigy отменил все выступления из-за смерти вокалиста Кита Флинта.

Также решается вопрос о дальнейшем существовании бенда, однако пока о прекращении деятельности коллектива его представители открыто не заявляли. Об отмене концертов сообщили на официальной странице The Prodigy в Facebook.

"После трагической смерти Кита Флинта все предстоящие шоу группы The Prodigy отменены в срочном порядке", – коротко написали в сети.

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Стоит отметить, что в июле 2019 года The Prodigy должны были выступить в Киеве в рамках фестиваля UPark.

Кит Флинт

Кит Флинт

Известия

Напомним, что о внезапной смерти вокалиста и танцора группы The Prodigy Кита Флинта стало известно в понедельник, 4 марта. Тело артиста было найдено в его доме в Эссексе (Великобритания). Полицейские заявили, что смерть наступила "естественным путем" и не имеет признаков насилия.

Как сообщал OBOZREVATEL, позже выяснилось – Кит Флинт покончил жизнь самоубийством. Вероятной причиной для такого поступка могли стать разрыв с супругой и вынужденная продажа любимого дома в Эссексе (графство на юго-востоке Англии). На момент смерти музыканта, его бывшая жена, модель и диджей Маюми находилась в Японии.

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Тема
новости мира
Персоны
Кит Флинтгруппа The Prodigy
Тег
новости
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