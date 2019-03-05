Реклама с Киркоровым оказалась вне закона в России: что произошло

В России признали несоответствующей закону рекламу лекарства от горла "Гексорал", в которой снялся "король поп-музыки" Филипп Киркоров.

Как говорится на сайте Федеральной антимонопольной службы, ведомство выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В ней присутствуют некорректное сравнение, введение потребителей в заблуждение, а также гарантия положительного действия. 4 марта 2019 года Комиссия ФАС России признала ООО "Джонсон & Джонсон" виновным в нарушении Закона о рекламе. В октябре 2018 года в эфире ряда телеканалов (ТВ-3, Первый канал, СТС) компания распространяла ненадлежащий рекламный ролик лекарственного препарата "Гексорал", – сказано в пояснении.

Уточняется, что в рекламе было использовано утверждение "Гексорал. Болезнетушитель № 1", но критерии, по которым осуществлялось сравнение, размещались на незначительной площади кадра и показывались три секунды.

Филипп Киркоров в рекламе скриншот

"Однако сноска, выполненная мелким шрифтом, размещенная на незначительной площади кадра и демонстрирующаяся лишь 3 секунды, не позволяет потребителям воспринять содержащуюся в ней информацию. А значит, фактически в рекламе отсутствует. При этом информация о первенстве "Гексорала" приводится в рекламе крупным шрифтом, на ней фиксируется внимание потребителей", – уточнили в ведомстве.

Потому указание на его превосходство над другими препаратами является некорректным и вводит потребителей в заблуждение, что нарушает Закон о рекламе.

Кроме того, заявление героя Киркорова "Хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее!" признали нарушающим требования закона из-за заверений потребителей в эффективности лекарства и гарантии их положительного действия в лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Киркоров оказался в курьезной ситуации, прилетев с концертом в Бурятию. Звезду не встретила толпа поклонников, из-за чего ему пришлось расстерянно стоять на пероне.

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