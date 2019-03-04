Регину Тодоренко поздравили со второй беременностью

Instagram-фолловеры украинской телеведущей Регины Тодоренко кинулись поздравлять ее со второй беременностью. Судя по всему, причиной доводов стал ее свежий снимок с отдыха в Дубае.
На личной странице в соцсети звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" опубликовала фото, на котором запечатлена в легком белом платье. В его форме некоторые подписчики Тодоренко рассмотрели "кругленький животик".
"Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета , и весь следующий перелет я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя <...> Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться" — поделилась она впечатлениями.
В то время как одни фолловеры стали обсуждать тему отдыха в Дубае, другие принялись гадать, не беременна ли Тодоренко вторым ребенком.
"А животик-то снова кругленький", "Регина, вас с Владом можно снова поздравлять?", "Ты снова беременна? Поздравляю!", "Давайте на этот раз девочку!" — указали в комментариях.
Сама же Тодоренко оставила эти комментарии без ответа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил его рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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