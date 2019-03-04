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Регину Тодоренко поздравили со второй беременностью

142.3тЧитать материал на украинском

Instagram-фолловеры украинской телеведущей Регины Тодоренко кинулись поздравлять ее со второй беременностью. Судя по всему, причиной доводов стал ее свежий снимок с отдыха в Дубае.

На личной странице в соцсети звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" опубликовала фото, на котором запечатлена в легком белом платье. В его форме некоторые подписчики Тодоренко рассмотрели "кругленький животик".

"Я первый раз отдыхаю в Дубае, ранее была только проездом на пляже, где моя бедная задница стала бордового цвета , и весь следующий перелет я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя <...> Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться" — поделилась она впечатлениями.

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В то время как одни фолловеры стали обсуждать тему отдыха в Дубае, другие принялись гадать, не беременна ли Тодоренко вторым ребенком.

"А животик-то снова кругленький", "Регина, вас с Владом можно снова поздравлять?", "Ты снова беременна? Поздравляю!", "Давайте на этот раз девочку!" — указали в комментариях.

Сама же Тодоренко оставила эти комментарии без ответа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Регина Тодоренко
Тег
Instagram
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Цобенко Сергей
Цобенко Сергей
То еще мымра, тухлая рожа.
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