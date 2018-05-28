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Регина Тодоренко попала в больницу с серьезным заболеванием

10.8тЧитать новость на украинском

Телеведущая Регина Тодоренко попала в больницу. Об этом Регина сообщила на странице в Instagram и опубликовала фото с палаты.

У Регины обнаружен пиелонефрит (заболевание почек, носящее инфекционно-воспалительный характер).

Тодоренко рассказала, что запланированные съемки под угрозой срыва.

Регина Тодоренко

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"А потом в почку постучался пиелонефрит. И теперь съемки, запланированные на ближайшие 2 дня, под угрозой срыва....Прошу прощения у всех приглашенных гостей на мое вечернее шоу, но шальная почка дала сбой, а врачи заставили госпитализироваться", - поделилась Регина.

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"Очень надеюсь на ваше понимания. Как только меня выпишут, жду вас снова на съемочной площадке. Моя команда сделает все возможное, чтоб вам было комфортно и без меня! Не переживайте. Я скоро буду в строю. Люблю вас. P.S.: Хуже было только после галлюциногенных грибов", - сообщила Тодоренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Регина Тодоренко похвасталась новой работой на российском телевидении. Знаменитость стала ведущей нового шоу "Голос улицы" на телеканале "Пятница".

Персона
Регина Тодоренко
Место
Россия
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