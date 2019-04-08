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''Развратница'': обнаженная Лобода опубликовала в сети серию откровенных фото

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в соцсети серию откровенных фото, на которых запечатлена полностью обнаженной.

На личной странице в Instagram смелые снимки знаменитость сопроводила строчками из песни.

"Чтоб это не стоило, да, мне это нужно, ты хочешь все на стоп и я здесь без оружия, только не стой, стреляй в меня, ну же, Bang", - прокомментировала снимки исполнительница.

На откровенных фото артистка запечатлена абсолютно голой. Ее плечи прикрыты лишь кожаной курткой. Интимные зоны тела Лобода прикрыла руками.

''Развратница'': обнаженная Лобода опубликовала в сети серию откровенных фото

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Менее чем за час после публикации фотографии звезды собрали более 40 тыс. лайков. В комментариях фолловеры поп-звезды похвалили ее фигуру и внешность.

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"Просто анриал хот", "Ну развратница", "Очень горячая", "Шикарная женщина", - указали в комментариях под постом знаменитости.

Как писал ранее OBOZREVATEL, украинская телеведущая Елена Филонова, звезда передач на "Новом канале", опубликовала в сети смелое фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

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Персоны
Светлана ЛободаСветлана Лобода (LOBODA)
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