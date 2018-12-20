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''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной.

Артистка показала горячий снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным платьем.

Фанаты Анастасии пришли в восторг от ее фотографии. В комментариях они написали артистке множество комплиментов и слов похвалы.

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"Как всегда шикарная! Настя, вы очень эффектная, притягательная и настоящая", – отметили фолловеры Наны.

''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

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Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Кумейко (Dj Nana) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Ранее девушка уже хвасталась откровенными снимками в пикантном прозрачном наряде, чем также вызвала восторг у публики.

Читайте все новости по теме "Танцы со звездами" на OBOZREVATEL.

Тема
Танцы со звездами
Персона
Анастасия Кумейко
Тег
Танці з зірками
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