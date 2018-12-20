''Разврат и безнаказанность'': участница ''Танців з зірками'' полностью разделась на камеру

Украинская певица, экс-солистка группы Nikita и бывшая участница проекта ''Танці з зірками'' Анастасия Кумейко, известная также как Dj Nana, предстала перед поклонниками в сети полностью обнаженной.

Артистка показала горячий снимок в своем Instagram-аккаунте, на котором изображена без белья, прикрыв пикантные части тела прозрачным платьем.

Фанаты Анастасии пришли в восторг от ее фотографии. В комментариях они написали артистке множество комплиментов и слов похвалы.

"Как всегда шикарная! Настя, вы очень эффектная, притягательная и настоящая", – отметили фолловеры Наны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анастасия Кумейко (Dj Nana) участвовала в проекте "Танці з зірками'' в паре с известным ресторатором Николаем Тищенко. Пара покинула шоу в четвертом выпуске, уступив тогда своим соперникам Руслану Сеничкину и Яне Цыбульской.

Ранее девушка уже хвасталась откровенными снимками в пикантном прозрачном наряде, чем также вызвала восторг у публики.