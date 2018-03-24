"Развлекательный объект": актриса обвинила украинский театр в игнорировании войны

Известная украинская актриса Римма Зюбина заявила, что украинский театр не реагирует на события, которые происходят в стране.

Артистку возмущает то, что украинские драматурги, в отличие от зарубежных, не поднимают в своих постановках тему войны на Донбассе. Об этом шла речь в интервью Зюбиной "Детектору медиа"(чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Мой муж (режиссер Станислав Моисеев. - Ред.) поставил по пьесе литовского драматурга спектакль в Кракове, он касается в том числе и ситуации на Донбассе. Его на пресс-конференции спросили: "А как украинский театр сегодня реагирует на происходящее в стране?". Почему литовский драматург пишет о войне на Донбассе, а украинские драматурги не пишут о войне? А украинские театры почти не реагируют. На мой взгляд, украинский театр не реагирует на происходящее в стране", - утверждает Римма.

Римма Зюбина facebook.com/oskar.kiev.ua

По словам Зюбиной, украинский театр просто превратился в развлекательный объект.

"Наш театр оторван в худшем смысле этого слова, театр превращается просто в развлекательный объект. А для меня театр никогда не был таким", - добавила актриса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Римма Зюбина заявила, что перестала сниматься в украинских сериалах, потому что все они создаются для России.