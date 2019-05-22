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"Разрушаешь детскую психику!" Украинский телеведущий ошарашил фото в женском бикини

16.6тЧитать материал на украинском

Украинский шоумен і телеведущий Александр Педан произвел фурор в сети снимком, на котором внезапно предстал в женском бикини.

Таким образом Александр спародировал одно из фото звезды Дженнифер Лопес, которым она ранее взбудоражила поклонников в сети. На нем Джей Ло позировала в черном бикини и широкополой соломенной шляпе, сидя на пляже. Аналогичный снимок Педан разместил на личной странице в Instagram

Педан и Притула

Педан и Притула

МедиаНяня

"Если вы думаете, что рубрика "повторяю фото" закончилась, вы ошибаетесь. ⠀ Решил вам поднять настроение, ловите еще одну пародию, на этот раз Джей Ло. ⠀ Кстати на Гидропарке уже тепленько", – подписал забавную публикацию ведущий.

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Фото Дженнифер Лопес (оригинал)

Фото Дженнифер Лопес (оригинал)

Instagram @jlo

Подписчики с юмором восприняли подобный снимок – многие написали, что вышло очень похоже и Александр с Дженнифер выглядят, будто родные сестры, другие же посоветовали шоумену побрить ноги.

Педан в бикини спародировал Джей Ло

Педан в бикини спародировал Джей Ло

Instagram @pedanos

"Саша, ты разрушаешь мою детскую психику!" – отметили поклонники.

"Огонь, Ты прям как родная сестра, ноги б только побрить", – добавили другие.

"Разрушаешь детскую психику!" Украинский телеведущий ошарашил фото в женском бикини

"Разрушаешь детскую психику!" Украинский телеведущий ошарашил фото в женском бикини

"Разрушаешь детскую психику!" Украинский телеведущий ошарашил фото в женском бикини

"Разрушаешь детскую психику!" Украинский телеведущий ошарашил фото в женском бикини

"Разрушаешь детскую психику!" Украинский телеведущий ошарашил фото в женском бикини

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский ведущий Александр Педан ранее ярко спародировал знаменитые голые фотографии певицы Оли Поляковой, которые произвели фурор в сети.

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Персоны
Александр ПеданДженнифер Лопес
Тег
шоу-бизнес
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