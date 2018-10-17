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''Разрешаю себе быть счастливой'': Лобода намекнула, что у нее появился возлюбленный

7.1тЧитать материал на украинском

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, намекнула на то, что у нее появился любимый мужчина.

Певица призналась в интервью журналу Tele.ru, что раньше без отношений чувствовала себя спокойнее, но сейчас многое изменилось.

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"С тех пор многое изменилось. Человеку, который отдает всего себя работе, тяжело параллельно строить серьезные отношения. Все-таки отношения — это большая жертва, мужчина — это большой труд", - отметила Лобода.

"Если на твоем пути появляется человек, от которого ты теряешь голову, то многое меняется. Я разрешаю себе быть счастливой женщиной", - добавила звезда.

При этом, по ее словам, материальное положение мужчины ее не интересует.

"Для меня вообще никогда не были важны деньги. Мне всегда был важен человек как личность", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России, обнародовала откровенное видео в соцсети, которое привело в недоумение ее поклонников.

Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
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