''Разрешаю себе быть счастливой'': Лобода намекнула, что у нее появился возлюбленный

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, намекнула на то, что у нее появился любимый мужчина.

Певица призналась в интервью журналу Tele.ru, что раньше без отношений чувствовала себя спокойнее, но сейчас многое изменилось.

"С тех пор многое изменилось. Человеку, который отдает всего себя работе, тяжело параллельно строить серьезные отношения. Все-таки отношения — это большая жертва, мужчина — это большой труд", - отметила Лобода.

"Если на твоем пути появляется человек, от которого ты теряешь голову, то многое меняется. Я разрешаю себе быть счастливой женщиной", - добавила звезда.

При этом, по ее словам, материальное положение мужчины ее не интересует.

"Для меня вообще никогда не были важны деньги. Мне всегда был важен человек как личность", - подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Светлана Лобода, которая живет и активно выступает в России, обнародовала откровенное видео в соцсети, которое привело в недоумение ее поклонников.