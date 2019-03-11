Разница в 30 лет: Цекало тайно женился в четвертый раз на молодой звезде Голливуда

57-летний продюсер и шоумен Александр Цекало, который недавно развелся с сестрой певицы Веры Брежневой Викторией, женился в четвертый раз.

Его избранницей стала голливудская модель Дарина Эрвин, которая младше Александра на 30 лет. Пара расписалась в США в присутствии близких друзей, пишет "СтарХит".

27-летняя модель также приняла решение сменить фамилию на Цекало. Девушка проживает в Лос-Анджелесе, в то время как Александр живет в Москве.

Дарина Эрвин СтарХит

Новости Всплыли неожиданные подробности о любовнице Цекало

"Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию — Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало", – рассказал изданию источник из окружения возлюбленной Цекало.

Александр Цекало с молодой пассией СтарХит

Также они добавили, что пара вынуждена жить на две страны — Америку и Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Цекало ранее неоднократно замечали в компании молодой брюнетки. В ноябре шоумен засветился с ней в одном из ресторанов. Позже их видели вместе в Риме на Новый год. Правда тогда ходили слухи, что это любовница артиста. Позже артист признался, что планирует строить семью с 27-летней Дариной.

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