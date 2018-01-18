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"Размером со слона": Волочкову высмеяли за нелепое видео с большой грудью

2.6т

Российскую приму-балерину Анастасию Волочкову, которая недавно озадачила сеть своим новым полуголым фото, высмеяли ее подписчики за нелепый ролик, посвященный Дню рождения российского певца Игоря Николаева.

Соответствующее видео Волочкова опубликовала на личной странице в Instagram.

Для записи ролика знаменитость воспользовалась приложением, которое изменило ее внешность. Так Волочкова, судя по всему, была намерена поздравить артиста в образе мышки.

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Однако внимание зрители обратили не только на этот эффект, но и на большую грудь балерины, которой она не упустила шанс блеснуть в соцсети.

"Батюшки... как же нелепо!", "Николаев, наверное, перекрестился", - стали смеяться в комментариях.

По мнению некоторых фолловеров, голова Волочковой непропорциональна ее "космической" груди.

"Вот это мышь размером со слона, срочно на диету", - продолжили под видео.

Всего за несколько часов ролик в соцсети просмотрели более 180 тыс. зрителей.

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Персона
Анастасия Волочкова
Объекты
соцсетиInstagram
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