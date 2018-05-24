"Разделю любовь даже с врагами": молодая украинская звезда объяснила концерт в России

Имена молодых украинских артистов засветились в афише летнего московского фестиваля Bosco Fresh Fest. В их числе оказалась и звезда вокального проекта "Х-Фактор-6", закарпатская певица Alina Pash, недавно наделавшая шуму в сети своим дебютным синглом "Bitanga".

Незадолго после появления скандальных новостей артистка опубликовала в Facebook короткое видеообращение, в котором объяснила, почему без тени смущения едет петь в столицу России.

"Я пою на украинском, русинском, русском и английских языках. Я - космополит. Я уважаю свою страну. Я уважаю свой поселок. Я уважаю свою семью, друзей и Бога", - начала певица.

По словам Алины Паш, месяц назад сбылась ее мечта - певица представила свой дебютный клип, теперь же она намерена бороться за свою музыку.

"Я буду бороться за свою музыку и поеду куда-угодно, где меня с ней пригласят, если буду считать это нужным", - подчеркнула артистка, отметив при этом, что выступит как в странах Европы, так и в столицах Украине и России.

"Я хочу поделиться своей музыкой. Я хочу поделиться своей культурой. Я хочу поделиться своей любовью. А любовью я могу делить даже с врагами", - подытожила Паш на английском.

При этом певица посоветовала подписчикам не тратить время на вопросы и комментарии, так как рассматривать и отвечать на них она не станет. Ролик посмотрели более 4,7 тыс. пользователей соцсети.

Согласно афише фестиваля, вместе с Алиной Паш в Москве намерены выступить украинская певица Луна, а также группы YUKO и "Счастливые Люди".

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