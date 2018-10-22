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Раздавило танком: на съемках фильма Безрукова произошла трагедия

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В России во время съемок масштабного военного фильма "Ильинский рубеж", в создании которого участвует один из любимых актеров Путина Сергей Безруков, трагически погиб каскадер.

По словам членов съемочной группы, танк не затормозил на нужной отметке и наехал на 31-летнего Олега Шелкина. Трагедия произошла в понедельник, 22 октября, пишет "СтарХит"(видео с места происшествия смотрите ниже).

Сообщается, что мужчина не успел среагировать на движущийся танк вовремя и попал под него. От полученных травм каскадер скончался на месте происшествия. Делом уже занимаются правоохранительные органы, ведется доследственная проверка.

Раздавило танком: на съемках фильма Безрукова произошла трагедия

Фото со съемочной площадки

kaluga24.tv

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Пока что же работа над картиной с Сергеем Безруковым приостановлена. Очевидцы трагедии сообщили, что речь идет исключительно о несчастном случае.

"Танк не затормозил на нужной точке, мужчина не успел среагировать и попал под машину. Каскадер погиб. Мы находимся в глубоком шоке", — рассказали представители съемочной группы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия опозорилась с критикой украинского фильма о Донбассе режиссера Сергея Лозницы, который поборется за "Оскар-2019".

Персона
Сергей Безруков
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