Ратаковски выпятила грудь в откровенном топе: яркие фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, разместила в сети серию откровенных фотографий.

Снимки, на которых звезда позирует в откровенном блестящем топе, подчеркивающим достоинства ее фигуры, были опубликованы в социальной сети Instagram.

Кадры были сделаны в Париже, куда Эмили Ратаковски приехала на благотворительное мероприятие Vogue.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Снимки супермодели набрали несколько миллионов лайков и тысячи восхищенных комментариев от поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эмили Ратаковски похвасталась шикарной фигурой и глубоким декольте.