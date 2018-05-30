УкрEngРус
Регистрация
СпортLady

Ратаковски выпятила грудь в откровенном топе: яркие фото

526Читать новость на украинском

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая является одной из самых смелых и раскрепощенных моделей в мире, разместила в сети серию откровенных фотографий.

Снимки, на которых звезда позирует в откровенном блестящем топе, подчеркивающим достоинства ее фигуры, были опубликованы в социальной сети Instagram.

Кадры были сделаны в Париже, куда Эмили Ратаковски приехала на благотворительное мероприятие Vogue.

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Новости
В сети нашли украинскую копию модели Эмили Ратаковски: фото красотки

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Снимки супермодели набрали несколько миллионов лайков и тысячи восхищенных комментариев от поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Эмили Ратаковски похвасталась шикарной фигурой и глубоким декольте.

Персона
Эмили Ратаковски
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги