Ранняя смерть звезды сериала "Счастливы вместе": все, что об этом известно

Во вторник, 24 июля, в Москве внезапно умер артист Государственного театра киноактера РФ, известный по роли в популярном сериале "Счастливы вместе", Александр Исаков.

Трагедия произошла из-за длительной болезни: у артиста была диагностирована двухстороняя пневмония с осложнениями. Артисту было 39 лет. OBOZREVATEL предлагает подробную информацию о произошедшем.

Так, о смерти Исакова сообщил его коллега, Роман Печерский, который также заявил, что в случившемся виноваты врачи больницы, в которой он находился более трех недель.

Александр Исаков pnp.ru

"Саня... Я в шоке...Что же так, кто виноват? Прости за все! Соболезную друзьям, близким и конечно маме - три недели пролежать в больнице что бы наши доблестные врачи не смогли установить диагноз - и только после отека легких выявить причину - двухсторонняя пневмония. А вчера он еще шутил, приехала мама, были друзья рядом - обсуждали планы на отдых. Утром его уже не стало - сердце не справилось! Один вопрос к врачам: дипломы куплены?" - высказался Печерский в социальной сети Facebook.

В свою очередь, представители театра, в котором работал Александр Исаков, принесли свои соболезнования и рассказали, что при жизни актер был ярким и очень талантливым.

"Государственный театр киноактера выражает глубокое соболезнование родным и близким, коллегам и поклонникам артиста Александра Исакова, который скоропостижно скончался 23 июля 2018 года на 40-м году жизни", - написали на странице театра в Facebook.

"Александр Исаков оставил память о себе, как о ярком, талантливым актере с великолепно многогранным актерским даром, чья харизма была способна заразить положительными эмоциями и новыми идеями всех, кто его окружал. Мы скорбим и разделяем тяжесть утраты. Светлая память об Александре Исакове навсегда останется в наших сердцах", - добавили коллеги умершего.

С 2004 года Исаков был занят в популярных постановках Театра киноактера, среди которых – "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других.

Наряду с ролями в театре Александр Исаков был успешным киноактером, сыграл в таких популярных фильмах и сериалах, как "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".

Помимо этого, знакомая Александра Наталья Тищенко написала в социальной сети информацию о том, где и когда пройдет прощание с артистом.

"Друзьям и коллеги! Появилась информация о прощании с Сашей. Прощание и отпевание состоится в четверг, 26 июля в 11.30 во втором зале Митинского крематория Митинского кладбища в Москве", - рассказала Наталья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Париже умер известный французский журналист и режиссер Клод Ланцман.