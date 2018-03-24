Ракеты над Украиной предлагаю сбивать депутатами – Андрей Шабанов

Андрей Шабанов обладает качеством, которое всегда впечатляет в собеседниках - умением совладать со временем и успеть попробовать буквально все, что интересно в этой жизни.

За обедом украинский шоумен, телеведущий и генпродюсер "Просто Ради.О" рассказал, как очутился в экономическом вузе и чему стоило бы научиться украинцам в США. Как прошло его первое провальное интервью со звездой и почему украинский шоу-бизнес сегодня существует только в Верховной Раде.

Фото: clutch.ua

- Телеведущий, шоумен, продюсер, радиоведущий, школа актерского мастерства, в свое время даже экономический универ, банковское дело... Все это было вам интересно попробовать или так кидала жизнь от одного к другому?

- Нет, скорее первое. Я просто очень быстро устаю от одной и той же рутинной деятельности, это покажется абсурдом, учитывая, что я 24 года работаю на "Просто радио" (смеется). Поэтому я пытаюсь себя попробовать и там, и там. Просто я не понимаю, как можно выбрать ВУЗ и профессию, когда человеку исполняется 16-17. Как вообще можно в возрасте 17 лет нафантазировать себе профессию банковского клерка?

У меня такая история была: я заканчивал Одесскую студию киноактеров, а это 90 год, еще до развала Союза. В этом же году у меня выпускной спектакль и мне нужно решать, что делать дальше. Или лететь в Москву, или оставаться в Одессе, Киев тогда не рассматривал. Ну вот я сижу, мне, конечно, хочется быть актером, блистать, сниматься. А родители мои - выпускники одесского политехнического института, техники-инженеры. Они мне, естественно, говорят: "Может в политех хочешь пойти?" И папа ходит, время от времени пугает меня армией: "Вот, не поступишь, заберут на два года, поскольку я твой отец, я тебе желаю всего доброго, на хрен тебе эта армия не нужна".

Наверное, папа напугал. Помню, говорит: "Сколько людей туда едут в твой ВГИК или ГИТИС на одно место? Там вступительные экзамены очень странные, ошибешься буковкой в стихотворении - все. А вот если пойдешь в экономический, где надо сдавать географию, правильно ответишь на все вопросы и поступишь". Вот я как-то и сдался.

После первого же курса в Одессе открылась первая музыкальная ФМ-радиостанция. Об этом я могу рассказывать вечно и бесконечно. И я понял, когда уже начал работать на радио, что от себя не уйдешь.

- Не жалеете, что так и не попробовали себя в актерской сфере?

- Я свою актерскую составляющую поставил на паузу, но не похоронил. Свою нереализованную детскую мечту посниматься, быть в свете софитов я фактически реализовал на ТВ. Карьера вещуего - не актерская карьера, но они достаточно близки, учитывая, что я тоже снимался в главных и эпизодических ролях, ситкомах...

- В одном из интервью за 2016 год вы упоминали, что в Украине нет шоу-бизнеса. Но вот столько лет вы уже так или иначе в этой сфере, то есть какой-то шоу-бизнес все-таки есть? Как бы вы могли охарактеризовать его?

- Ничего не изменилось с тех пор. У нас главный шоу-бизнес - это Верховная Рада. Шоу-бизнес будет как только у нас появится какое-нибудь отраслевое издание, которое будет размещать у себя папарацци, фото наших звезд, подлавливать их где-то на выходе и обсуждать сплетни, когда появится хоть какой-то телевизионный таблоид и это станет интересно людям.

Фото: ivona.bigmir.net

А нашим людям это не интересно. У нас сенсация - это когда Олега Ляшко заметили с вилами, на которые он там насаживал своего однопартийца или чувака из Оппоблока. И все такие: "Господи! Надо срочно об этом почитать и на это посмотреть!"

Чтобы вы понимали, насколько все плохо, обратите внимание, если и возникают скандалы с музыкантами, которые поднимаются на первые строчки новостной ленты, то это все равно политические скандалы. Если Дорн выпускает новый альбом или попадает в какую-то "клубничную" ситуацию, никто, кроме сотни преданных фанов об этом и не скажет. Но если Ваня поедет в тур по России или ляпнет какую-то глупость в интервью Дудю, то все заголовки его. Поэтому, к сожалению, у нас пока главный шоу-бизнес - это Верховная Рада, депутаты и политики - наши звезды.

- YouTube, соцсети трещат по швам от критики и негатива в адрес наших артистов. Как считаете, почему? Шоу-бизнес действительно слишком фриковый или общество еще как-то не перестроилось к восприятию?

- Негативная реакция - это определенный статистический процент, все то же самое есть в любой другой стране. Выпустит, например, Бритни Спирс новую песню, у нее там будет 20 млн просмотров, будут комментарии под видео. Из них 10-15% будут дизлайки, и будут писать там: "Фу, ты стала жирная, а я тебя любил", "Ходи в спортзал!", "Клип говно!"

Есть такая категория людей, которые хотят привлечь к себе внимание, это точно такие же фанаты, ничего необычного в этом нет. Это называется плюрализм мнений - каждый имеет право высказаться, и такое процентное соотношение было всегда, просто раньше мы этого не видели, а сейчас сопло, которое открылось в виде социальных сетей, ютуба, интернета - оно показало всю картину.

У меня даже как-то был пост маленький, но очень популярный. Дословно звучал так: "Я думал, что я знаю, что такое е*анариум, но потом меня добавили в группу жителей моего дома в "Вайбере".

- Это из серии групп для родителей класса.

- Да, в детском саду вот это все. Это жуть, просто фигеешь от того, что вообще у людей бывает в голове. А раньше ты спокойно жил и не знал этого, идет человек, улыбается тебе, внешне выглядит нормально, как хомо сапиенс, как разумный, а потом ты заходишь, читаешь какой он бред пишет и прозреваешь.

- Почему решили в свое время ехать в США?

- Основной мотив был поучиться в каком-то радиовещательном ВУЗе, получить телерадиовещательное образование, которого у нас никто не дает. У нас был институт связи, и он есть до сих пор, но в нем учат в основном технической составляющей, их открывали в СССР под военно-промышленный комплекс. Готовили связистов, которые должны были помочь стране строить систему противоракетной обороны.

Я, честно говоря, не знаю, чему они учат сейчас. И мне просто интересно, если ракеты полетят в сторону Украины, мы чем их будем сбивать? Может, такой здоровенной рогаткой с крыши "Гулливера". Я предлагаю из этой рогатки депутатов запускать, чтобы они эти ракеты седлали и приземлялись с вертикальной посадкой, как ракеты Илона Маска (смеется).

Фото: clutch.ua

- Какие на тот момент были первые впечатления, когда приехали из Украины в США?

- С одной стороны это культурный шок, с другой это культурный антишок. Просто я вырос на американском кинематографе, хотя и жил в период геополитической трансформации, развала СССР, появления видеомагнитофонов. Не иметь такой возможности лет до 14-15, а потом сесть и посмотреть кино какое хочешь и в любое время - это просто космос какой-то. Ты, наверное, уже этой истории не застал.

- Отчасти, хорошо помню плавающую картинку, ужасный звук на первых кассетах.

- Ха, ужасный звук. А как тебе вообще отсутствие звука и отсутствие кассет? (смеется). Конечно, когда появляются эти американские фильмы, тебе кажется, что Америка - просто космос, что там все идеально, что там все продумано до мелочей. Что все люди правильные, справедливость - справедливая, а ум - умный. Но когда ты приезжаешь, то понимаешь, что там живут точно такие же люди, которые местами бывают хамовитыми, что справедливость не всегда справедливая. Как бы говорится "все равны", но все же кое-кто равнее. Ну и вот куча таких мелочей.

Я безумно люблю Америку, я там три года прожил и многому научился. Вообще считаю ее своей второй Родиной. И через призму опыта жизни в Америке я на многие вещи у нас смотрю по-другому. Но у меня нет этих розовых очков "Давайте сейчас быстренько к Западу присоединимся и заживем. Х*р там! Короче, Америка - не манна небесная, но я прекрасно понимаю людей, которые боготворят ее, потому как сам был на их месте.

- Давайте так, две вещи, которым действительно стоило бы поучиться нам у американцев.

- Хорошо. Первое - это чувство такта. Это когда ты идешь по улице где-то у себя на районе и видишь незнакомого человека, вы встречаетесь глазами, ты можешь ему кивнуть, поздороваться и идти дальше. Но в большинстве случаев мы не только не киваем, не улыбаемся, мы просто в сотой миллисекунды от того, что бы послать этого человека потому что он на тебя посмотрел.

Мы скорее скажем "х*ли пялишься?" Хотя этот человек ничего такого не делает. И это касается кучи других вещей: умения говорить "спасибо", если тебе придержали дверь, умение помочь в сложной ситуации. Если там кто-то упал, поскользнулся, тут же подбежали, подняли, посадили, "Вы в порядке?", "Все нормально?", "Давайте мы вызовем скорую". Мне кажется, что это очень важная вещь, которой не хватает у нас. Очень озлобленные люди.

Фото: instagram.com

Когда я вот приехал из Америки, это же наша классическая украинская реакция: "Ой, та шо они тебе там улыбаются, это же все фейковые улыбки. Ты шо, думаешь они тебе улыбается потому что ты им нравишься?" Да мне по*ер, ребята, пусть лучше улыбаются не по-настоящему, чем по-настоящему смотрят на меня, как на гандона, а в глазах читается: "Да ты мудило. Где бабки взял на машину такую? Да чтоб у тебя колесо спустило!"

Важно быть вежливыми, открытыми, доброжелательными, независимо от того насколько тебе хреново. Это создает, может быть и мнимое, но хоть какое-то ощущение цивилизованности.

- Второй момент.

- Если мы хотим быть сильной экономической страной, нам нужно научиться работать через "не хочу". А у нас же эта история выглядит так: "Ну я как бы готов работать, но если началась весна и у меня как бы посадка картохи или просто тоскливо, то я на работу не приду сегодня". У американцев такого нет, они могут вкалывать по 16-18 часов. Вот конкретный пример:

Трудится человек на какой-то работе полный рабочий день с 8 до 16, там он получает зарплату, к примеру 30-35 тыс. долларов в год. Эта же работа оплачивает ему страховку для семьи. Он вечером приходит и берет себе еще 3 часа, с 19:00 до 22:00 доставляет пиццу. Он получает чаевые, получает почасовку, таким образом где-то еще 600 долларов в месяц и пускает их на страховку автомобилей и прочие заботы.

Мы с нашей свободолюбивой душой, когда нам надо полежать, посмотреть в небо, пофилософствовать, больше на испанцев похожи. Я вообще не понимаю, как мы еще сиесту официально не узаконили. Ну как в Италии, например, там после 14:00 ничего не работает до 19:00. Все бизнесы закрыты, люди отдыхают, надо вздремнуть, восстановиться (улыбается).

Но я думаю, что скоро. И кто-нибудь, кто захочет стать президентом, обязательно внесет в свою программу сиесту, и чтобы эти часы оплачивались государством. Конечно же, за него проголосуют, но он, конечно же, наврет и ничего не сделает.

- Вы были противником введения языковых квот на радио в Украине. Власти вот уверяют, что все идет супер круто.

- Ну властям виднее, наверное, что я могу сказать. Скажем так, любое ограничение не есть хорошо. Ограничения и продавливания ни к чему хорошему не приведут. Откинем пространную риторику, естественно, никто не хочет делать ужасный продукт, поэтому все ищут какой-то компромисс. Проблема с введением квот была не в том, что невозможно было заполнить радиоэфир музыкой на украинском языке, а в том, что для некоторых форматов этой музыки было не достаточно.

- Электроника, лаунж? Им очень тяжело.

- Такие форматы как электроника и лаунж просто невозможно делать качественно, соответствуя квотам. Но разве наших политиков это когда-либо останавливало? Ясно, что им абсолютно с*ать, у них свои идеологичесикие прагматические интересы, они зарабатывают свои политические очки. Когда придет время переизбираться, он скажет: "Це зробив я. Бачите, як я люблю нашу Україну?". И весь запад страны у него в кармане.

У меня был период, когда я сидел с калькулятором, когда Ющенко стал президентом, это была первая волна квот, жесткого давления языкового. Я сидел с секундомером и высчитывал, чтобы было 35 на 65, и когда я об этом рассказываю, все говорят: "А, ты не любишь Украину". Да я люблю Украину, я просто не люблю геморрой

Фото: clutch.ua

- Насколько для вас важен вопрос языка. Вы говорите на русском, с детьми дома тоже общаетесь на русском?

- Я с детьми разговариваю на русском языке, это классическая схема любого эмигранта, а я, по сути, у себя на родине в статусе эмигранта по языковому принципу. Что делает каждый эмигрант, когда приезжает в страну с другим языком? В семье, с детьми он говорит на своем родном, этническом языке. Если мои дети будут жить в Украине, это будет их решение, то они выучат украинский, а вот если я начну с детства с ними разговаривать на украинском, который у меня не идеальный и достаточно корявый, они не только выучат его косо, но и будут разговаривать на каком-то суржике. А так пойдут в сад, в школу и выучат. Будут двуязычными, а это всегда хорошо.

- Вопрос из Википедии. Ваше первое и провальное интервью со звездой, и это была Лариса Долина. Расскажите.

- 94 год, первые концерты звезд каких-то там, и вот я сижу, на выходных на станции, нет никого, только охранник и я. И тут приезжает один из наших организаторов, который якобы договорился с руководством, что мы сделаем интервью с Долиной перед концертом в прямом эфире.

Я говорю: "Я не беру интервью, это ж Боря у нас делает". А они мне: "Бори нет, значит ты берешь". И тут заходит Долина, а это осень или зима, она в такой шубе (разводит руками), садится, смотрит на меня. А мне 18 лет, я пи*дюк, будем говорить откровенно. Она - реально звезда масштаба СНГ, и вот я - далеко не Познер.

И тут я вспоминаю, что мы последние несколько лет обсуждаем, что Долина одесситка, но никогда не упоминает об этом. Вот, думаю, отлично, один вопросик у меня уже есть (потирает руки). И я такой: "Лариса, а скажите, пожалуйста, почему вы никогда не упоминаете, что вы из Одессы?" А она: "Почему не упоминаю? Упоминаю". Все (смеется).

Дальше следует 15 минут каких-то тупейших заиканий и дегенеративных вопросов, а это ж прямой эфир был, сразу все выходит, возможности поправить не было.

- Несколько коротких вопросов. Что в современном обществе, жизни кажется вам самым нелепым, бесполезным?

- Тренинги по успеху.

- Что способно реально удивлять вас сегодня?

- Люди.

- Конкретнее.

- Когда тебе кажется, что ты знаешь людей, и ты уже сталкивался со всеми проявлениями жалкой человеческой душонки, как вида животного мира, обязательно происходит что-то, что способно тебя удивить, и ты понимаешь, что пробивается очередное дно.

- С чем вы никогда не согласитесь?

- Классный вопрос (задумался). С чем я никогда не соглашусь? Я такой человек, который допускает все, что угодно. Но я никогда не соглашусь с утверждением, что женщина должна сидеть дома и воспитывать детей.