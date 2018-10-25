''Радость сквозь боль'': группа ТІК представила атмосферное видео на песню ''Злива''

Украинская группа ТІК представила атмосферное видео на лирическую композицию ''Злива''. В главной роли - прима-балерина Национального академического театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор.

Группа презентовала клип во время тура ТІК "Новое и лучшее" . Впервые сыграли ее на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба коллектива (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Композиция ''Злива'' берет начало в атмосфере моих стихов из книги под названием "Без звука". Издать книгу до сих пор не хватает времени, но есть эксклюзивный экземпляр в единственном экземпляре, который мне подарила на день рождения жена Татьяна. Титульное стихотворение этой книги и стало основой песни", - рассказал лидер группы ТІК Виктор Бронюк.

С балериной и звездой клипа Катериной Шишпор

"Видео ''Злива'' - аллегорический клип на тему личного и профессионального счастья. Очень много маленьких девочек мечтают стать балеринами. Но жизнь балетной танцовщицы - это не только большая сцена и аплодисменты в лучших театрах мира. Это изнурительный труд, травмы, диеты. Часто балерины лишены права принадлежать самим себе. В глазах публики они чрезвычайно счастливы. Но при солнечной улыбкой счастья хлещет ливень горьких слез", - добавил певец.

Главная героиня видео, прима Национального академического театра оперы и балета Украины Кристина Шишпор призналась, что мало кому известно, какой путь проходит балерина, чтобы получить статус примы. Часто балерины несчастливы в личной жизни, так профессиональная карьера во многом ограничивает, порождает невероятное количество травм, что может привести к невозможности иметь детей.

Кадр из клипа

"Когда я впервые услышала композицию 'Злива'' от ТІК, поняла: это именно та музыка, которая точно передает эмоции неоднозначного выбора... Тем не менее, одному Богу известно, что ждет нас завтра. Поэтому надо наслаждаться каждым днем. И в погоне за карьерой не лишать себя человеческих чувств. Именно такой замысел имеет ''Злива'' - наша общая видеоработа с режиссером Еленой Винярской и лидером группы ТІК Виктором Бронюком", - подчеркнула Кристина.

Кадр из клипа

Как известно, ТІК по праву считают лучшей праздничной группой Украины и народным коллективом с наибольшим количеством концертов на территории государства. В арсенале группы - хиты ''Злива'', "Волошки", "Емочка", "АЛЬО-НА!", "Вчителька" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярные украинские музыканты и актеры снялись в ролике, посвященном Дню защитника Украины, передав послание президенту России Владимиру Путину. В видео снялся лидер группы ТИК Виктор Бронюк.