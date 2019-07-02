"Ради любви и верности": запрещенная СБУ Лолита собралась с концертом в "ДНР"

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская, которой ранее СБУ запретила въезд в страну, собралась с концертом в оккупированный Донецк.

Так, концерт состоится по случаю Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Концерт запланирован несколько раньше – 6 июля. Об этом сообщили на сайте "Донецк Афиша".

Также вместе с Лолитой выступит еще один запрещенный в Украине российский поп-исполнитель Денис Клявер (экс-солист группы "Чай вдвоем").

Лолита Милявская едет в "ДНР"

Мероприятие состоится в парке имени Щербакова, который на афише указали как "главный столичный парк".

"На сцене столичного парка Щербакова выступят популярные российские исполнители", – говорится в сообщении.

Афиша концерта

Напомним, в апреле 2017 года Лолиту, направлявшуюся в Украину, высадили из поезда на пограничном контроле и заставили возвращаться в Москву. По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, Лолите запретили въезд в страну на три года. Решение связано с посещением артисткой Керчи в 2015 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.