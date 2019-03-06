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''Работает с психологами'': менеджер KAZKA рассказал о ''безумии'' вокруг солистки

7.1тЧитать материал на украинском

Вокалистка украинской группы KAZKA Саша Зарицкая усиленно работает над собой, и в этом ей помогают психологи. Ведь то, что происходит вокруг коллектива - настоящее безумие.

Об этом в интервью YouTube-проекту "Зе Интервьюер" рассказал менеджер группы Юрий Никитин.

Юрий Никитин

Юрий Никитин

Фото: gloss.ua

"Саша усиленно работает над собой каждый день сама, со специалистами, с психологами, с биоэнергетиками. Это очень серьезный вопрос, когда в тебя включено такое количество аудитории. Этот вопрос недооценивают. Это безумие. Сотни миллионов людей на планете Земля слушают твой трек. Это не может не сказываться на том человеке, который поет", - пояснил он, подразумевая главный хит коллектива, песню "Плакала".

На сегодняшний день только в YouTube трек группы прослушали более 80 млн пользователей, клип к песне собрал более 160 млн. Это первая украиноязычная песня, которая может похвастаться таким успехом.

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"Мне очень нравится то, что сейчас происходит. Группа Eagles - это группа одной песни. Но это не мешает ей быть одной из самых продаваемых в истории музыки. Это уже не от нас зависит. Наша с вами задача - честно заниматься своим делом и работать с каждым треком, как с "Плакала" или "Свята". Когда была популярна "Свята", все тоже говорили, что KAZKA это группа одной песни", - добавил Никитин.

Как писал ранее OBOZREVATEL, популярные YouTube-блогеры обозлились на группу KAZKA. По их словам, лейбл, к которому принадлежит коллектив, блокирует видео с критикой в адрес музыкантов.

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Персона
KAZKA
Место
Украина
Тег
интервью
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацистский концлагерь бандер "урина"....
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