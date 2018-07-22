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СпортLady

Пытка для глаз: самые худшие наряды кинофестиваля в Одессе. Фотоподборка

3.2тЧитать новость на украинском

В субботу, 21 июля, в Одесском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония закрытия 9-го Одесского международного кинофестиваля.

Традиционно, больше всего радовали на мероприятии экстравагантные наряды представительниц прекрасного пола. Фотоподборку худших звездных нарядов с красной дорожки публикует Сlutch.

К сожалению, не у всех сложилось со вкусом и дизайнерскими способностями.

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Тема
Одесский кинофестиваль
Место
УкраинаОдесса
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