Пытка для глаз: самые худшие наряды кинофестиваля в Одессе. Фотоподборка

В субботу, 21 июля, в Одесском академическом театре оперы и балета состоялась торжественная церемония закрытия 9-го Одесского международного кинофестиваля.
Традиционно, больше всего радовали на мероприятии экстравагантные наряды представительниц прекрасного пола. Фотоподборку худших звездных нарядов с красной дорожки публикует Сlutch.
К сожалению, не у всех сложилось со вкусом и дизайнерскими способностями.
Ранее OBOZREVATEL показал, куда уехали на летний отдых украинские звезды и как они проводят отпуска.
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