"Пытаются снять штаны": рэпер Pharaoh пожаловался на сексуальные домогательства

Популярный российский рэпер Глеб Голубин, который выступает под псевдонимом Pharaoh, пожаловался на сексуальные домогательства со стороны фанаток во время концертов.

Об этом Pharaoh рассказал в интервью журналисту Юрию Дудю. Видеозапись беседы обнародована на Youtube-канале "вДудь".

По словам исполнителя, во время выступлений некоторые поклонницы из первых рядов тянут руки вверх и трогают его за пах и даже пытаются снять штаны.

Кроме того, рэпер вспомнил историю про американского хип-хоп исполнителя Дэнни Брауна, с которого во время концерта девушка стянула штаны и занялась с ним оральным сексом.

В то же время на вопрос журналиста, как бы сам Pharaoh отнесся к такому, случись это с ним. Рэпер подчеркнул, что ему важно его личное пространство.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, популярный украинский телеведущий Сергей Притула признался, что 18 лет назад его уволили за сексуальные домогательства. По словам телеведущего, инцидент произошел во время его работы в Великобритании.