"Пытались все наладить": Холостяк Добрынин сделал интимное признание

Главный редактор журнала XXL Никита Добрынин, который стал героем романтического шоу "Холостяк-9" сделал откровенное признание о неудавшемся браке.
Он рассказал в интервью STB.UA, что два года назад разошелся с женой, с которой жил четыре года, потому что у них были принципиальные разногласия из-за развития карьеры.
"Наше расставание было обоюдным желанием, мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться", – признался Добрынин.
Никита Добрынин
holostyakstb@instagram
По его словам, решающим моментом был комфорт отношений. У него с супругой пропало доверие, а следом и чувства.
"Мы пытались все наладить. Однажды я спонтанно предложил уехать вместе подальше от родственников, знакомых, которые якобы знают, как тебе нужно жить. И мы это сделали, уехали в Париж, чтобы попробовать начать все заново или, как минимум, остаться друзьями. Но эта поездка не дала желаемого результата. Сегодня мы можем спокойно разговаривать, общаться, но прежних чувств уже не вернуть", – резюмировал он.
holostyakstb@instagram
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
Не обошлось и без происшествий. Девушки чуть не разбились в машине, когда ехали на встречу, потому что на дорогу выбежало животное.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во время первой вечеринки участницы ссорились, цеплялись друг до друга. Не обошлось и без неприятных инцидентов.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Холостяк нарушил правила, подарив участнице телефон. Все подробности второго выпуска.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!