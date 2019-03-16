"Пытались все наладить": Холостяк Добрынин сделал интимное признание

Главный редактор журнала XXL Никита Добрынин, который стал героем романтического шоу "Холостяк-9" сделал откровенное признание о неудавшемся браке.

Он рассказал в интервью STB.UA, что два года назад разошелся с женой, с которой жил четыре года, потому что у них были принципиальные разногласия из-за развития карьеры.

"Наше расставание было обоюдным желанием, мы просто осознали, что движемся в разных темпах, у нас были принципиальные разногласия во взглядах на мою профессию, в понимании того, куда нам дальше развиваться", – признался Добрынин.

Никита Добрынин holostyakstb@instagram

По его словам, решающим моментом был комфорт отношений. У него с супругой пропало доверие, а следом и чувства.

"Мы пытались все наладить. Однажды я спонтанно предложил уехать вместе подальше от родственников, знакомых, которые якобы знают, как тебе нужно жить. И мы это сделали, уехали в Париж, чтобы попробовать начать все заново или, как минимум, остаться друзьями. Но эта поездка не дала желаемого результата. Сегодня мы можем спокойно разговаривать, общаться, но прежних чувств уже не вернуть", – резюмировал он.

holostyakstb@instagram

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