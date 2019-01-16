Пышнотелая солистка KAZKA оголилась на отдыхе: фотофакт

Вокалистка популярной украиноязычной группы KAZKA, исполнительница нашумевшего хита-миллионника "Плакала", Саша Зарицкая предстала перед фанатами в сети в пикантном образе, частично оголившись на камеру.

Неожиданный снимок девушка опубликовала в Stories страницы коллектива в Instagram. На кадре артистка позирует в купальнике, который оголяет ее "пятую точку".

Зарицкая в настоящее время отдыхает на Шри-Ланке. С помощью пикантного изображения она пожелала доброго утра почитателям. Также девушка показывала и другие фото с известного курорта, за которые ее расхвалили фолловеры.

Саша Зарицкая Instagram @kazka.band

"Красотуля! Вы волшебная!" – написали комментаторы.

Отметим, что ранее Саша Зарицкая сделала личное признание: она рассказала пользователям сети о том, что влюбилась и "не знает, как с этим жить".

Как сообщал OBOZREVATEL, солистка KAZKA также поделилась историей о том, как приняла решение перейти на украинский язык, несмотря на то, что выросла в семье, где разговаривали только русской речью.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!