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Пышнотелая победительница Евровидения Нетта Барзилай разделась перед публикой и сверкнула грудью: горячее видео

1.8тЧитать материал на украинском

Пышнотелая израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018,появилась перед публикой в обтягивающем купальнике с экстремальным вырезом в зоне декольте, частично оголив грудь.

В таком виде артистка появилась на модном подиуме во время показа новой коллекции бренда BANANHOT. Горячие снимки и видео израильтянка опубликовала на своей странице в Instagram (ролик смотрите в конце новости).

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"Евровидение" в Израиле под угрозой: Нетта Барзилай попала в скандал из-за песни-победительницы

Выход эпатажной певицы на подиум превратился в зажигательное шоу – Нетта в ярко-желтом купальнике и на высоких каблуках станцевала с еще двумя моделями. Мероприятие состоялось в столице Израиля Тель-Авиве.

Отметим, фото и видео с полуобнаженной Неттой произвелинастоящий фурор в сети: всего за день посты собрали более 300 тысяч лайков и тысячи комментариев от пользователей.

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Премьер Израиля станцевал "курочку" с победительницей Евровидения-2018 Неттой Барзилай

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Нетта Барзилай представила клип на песню Bassa Sababa, который был снят в декабре 2018 году в Киеве.

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Читайте все новости по теме "Евровидение-2018" на OBOZREVATEL.

Темы
Евровидение-2018Евровидение-2019
Персона
Нетта Барзилай (Netta)
Тег
Евровидение
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