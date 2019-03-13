Пышнотелая победительница Евровидения Нетта Барзилай разделась перед публикой и сверкнула грудью: горячее видео

Пышнотелая израильская певица Нетта Барзилай, которая победила на международном конкурсе Евровидение-2018,появилась перед публикой в обтягивающем купальнике с экстремальным вырезом в зоне декольте, частично оголив грудь.

В таком виде артистка появилась на модном подиуме во время показа новой коллекции бренда BANANHOT. Горячие снимки и видео израильтянка опубликовала на своей странице в Instagram (ролик смотрите в конце новости).

Выход эпатажной певицы на подиум превратился в зажигательное шоу – Нетта в ярко-желтом купальнике и на высоких каблуках станцевала с еще двумя моделями. Мероприятие состоялось в столице Израиля Тель-Авиве.

Отметим, фото и видео с полуобнаженной Неттой произвелинастоящий фурор в сети: всего за день посты собрали более 300 тысяч лайков и тысячи комментариев от пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Нетта Барзилай представила клип на песню Bassa Sababa, который был снят в декабре 2018 году в Киеве.

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