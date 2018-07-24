Пять попыток суицида: названа неожиданная причина смерти Джорджа Майкла

Британский певец Джордж Майкл, который ушел из жизни в декабре 2016 года якобы по причине сердечной недостаточности, покончил с собой.

Такое мнение таблоиду The Sun озвучил бойфренд артиста, стилист Фади Фаваз, который также подчеркнул, что прежде артист уже четыре раза пытался свести счеты с жизнью. На пятый раз ему это удалось.

Фади Фаваз (справа) и Джордж Майкл

"Позвольте мне сказать, что трагедия произошла в день рождения его матери. Это вам сразу даст ответ на некоторые вопросы. Не говоря уже о четырех других попытках покончить с жизнью. Я думаю, это важно для истории", - заявил журналистам Фаваз.

По словам стилиста, Джордж Майкл очень тяжело переживал смерть матери, которая скончалась от рака в канун Рождества 1997 года. В преддверии праздника в 2016 году Фаваз и Майкл поссорились, что лишь усугубило ситуацию. Отмечается, что именно Фади Фаваз нашел тело певца в бездыханном состоянии.

Как стало известно позже, тайные отношения Джорджа Майкла и Фади Фаваза продлились порядка пяти лет. В своей нетрадиционной ориентации певец признался лишь в 2007 году. Скончался Майкл на 54 году жизни, не оставив наследников.

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